Skin ADV

"Settembre a Gualdo è Mejo" dona libri per la scuola alla Biblioteca Comunale

La Biblioteca comunale Ruggero Guerrieri di Gualdo Tadino si arricchisce di una significativa donazione di libri per la sezione bambini e ragazzi, grazie all’impegno del progetto "Settembre a Gualdo è Mejo".

La Biblioteca comunale Ruggero Guerrieri di Gualdo Tadino si arricchisce di una significativa donazione di libri per la sezione bambini e ragazzi, grazie all’impegno del progetto "Settembre a Gualdo è Mejo". L’iniziativa, realizzata con il patrocinio dell’Associazione Protadino e la sinergia con l’Istituto Compresivo, grazie a sponsor privati, ha raccolto fondi per donare la tradizionale maglietta che celebra il mese di settembre a Gualdo maTadino agli studenti e per arricchire il patrimonio della biblioteca, offrendo nuove opportunità di lettura e crescita culturale per i più giovani. Il progetto nasce da una proficua sinergia con l’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino. La Dirigente scolastica Angela Codignoni ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di questa collaborazione che rafforza il legame tra mondo del volontariato e associazionismo, partner privati, scuola, biblioteca e comunità. Ringrazio tutto il corpo docenti che ogni giorno lavora in questa direzione e le insegnanti Sabrina Anderlini, Camilla Baldinelli e Fabiana Venarucci, responsabili del progetto LAV (Lettura ad Alta Voce), promosso dalla Regione Umbria, che hanno svolto un ruolo fondamentale nella riuscita dell’iniziativa. Offrire ai nostri ragazzi nuove occasioni di lettura è un investimento prezioso per il loro futuro culturale e personale.” Carlo Giustiniani, Presidente dell’Associazione Protadino, sottolinea: “Il successo di questo progetto dimostra come unendo le forze tra cittadini, scuole e realtà associative si possano realizzare risultati concreti e importanti per la nostra comunità.” L’Assessore alla Cultura e alla Scuola Gabriele Bazzucchi ha aggiunto: “Ringrazio tutti i soggetti coinvolti, dagli sponsor, alla scuola, ai volontari. Questa donazione rappresenta un passo importante per rafforzare la Biblioteca Comunale come punto di riferimento culturale per famiglie, studenti e appassionati di lettura.” I volontari del progetto "A settembre a Gualdo è mejo" esprimono un sentito ringraziamento a tutte le aziende ed attività che hanno reso possibile il tutto con il loro prezioso contributo, che sono: “aDoc, Associazione Porta San Martino, BGM Carrozzeria, Bar Appennino, Bar dello Sport, Capoccia Bio, Enoteca Petrini, Euroforn, Falegnameria Franceschini Stelvio, Farmacia Capeci, Fazi Carni, Filva Srls, Geochim, Geosurveys, Il Pretesto, Ing. Fazi Daniele, Insolito 13, La.sa.na Srl, Mapasa, Me.sys, Morroni Car Service, Officina Bellucci & Martini, Parrucchiera Luana, Proloco Pieve di Compresso, R.P. Impianti, Ristorante Gigiotto, Ristorante da Clelia, Sacat, Sordi Infissi, Termoidraulica di Micheletti Genefredo, Ufficio Creativo, Unuslab e Wald & Co.”

Gubbio/Gualdo Tadino
22/09/2025 13:02
Redazione
22/09/2025 13:14 | Cronaca
Stupro di Piazza 40 Martiri a Gubbio: il Gip non concede i domiciliari ai tre arrestati che restano in carcere
Restano in carcere i tre arrestati a Gubbio la scorsa settimana per stupro di gruppo, lesioni personali e tentata rapina...
Leggi
22/09/2025 12:55 | Sport
Freccette: i talenti gualdesi brillano a Caorle ai Campionati Italiani
Fine settimana intenso al Campionato Italiano di Freccette, che ha visto la partecipazione di ben 265 atleti per ciascun...
Leggi
22/09/2025 11:32 | Attualità
Artigianalità e inclusione, a Perugia nasce il laboratorio ‘Il Gusto che Unisce’
Sarà inaugurato venerdì 26 settembre alle 12 il laboratorio ‘Il Gusto che Unisce’ della cooperativa sociale La Brigata I...
Leggi
22/09/2025 11:30 | Costume
SuperEnalotto: a Terni centrato un “5” da oltre 22mila euro
L’Umbria esulta con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di sabato 20 settembre, come riporta Agipronews, centrato a Terni ...
Leggi
22/09/2025 10:47 | Attualità
L’abbraccio della comunità Tifernate agli ospiti della Muzi Betti
L’abbraccio della comunità tifernate agli ospiti della Muzi Betti. Tanta gente ieri ha preso parte alla bellissima festa...
Leggi
22/09/2025 10:38 | Attualità
Sciopero per Gaza, presidio a Perugia e corteo a Terni
Manifestazioni a Perugia e Terni stamani in occasione dello sciopero generale dei trasporti "Blocchiamo tutto" sul tema ...
Leggi
22/09/2025 10:19 | Cronaca
Scoperto deposito incontrollato di rifiuti a Città di Castello
Gli agenti della Polizia locale tifernate, a seguito di segnalazione di cittadini sono intervenuti in un immobile nella ...
Leggi
22/09/2025 09:49 | Sport
A passo lento con Trekking Nocera Umbra
Trekking Nocera Umbra Aps organizza una giornata dedicata al rispetto della natura e alla promozione di uno stile di vit...
Leggi
21/09/2025 19:54 | Sport
Altro buon test per le Black Angels: 2-2 contro Il Bisonte
Va in archivio anche il terzo test di questo precampionato delle Black Angels: l’amichevole di domenica pomeriggio contr...
Leggi
21/09/2025 15:36 | Sport
Calcio: Piero Braglia è il nuovo allenatore del Perugia
Piero Braglia è il nuovo allenatore del Perugia dopo l`esonero di Vincenzo Cangelosi. Lo ha annunciato la società di Leg...
Leggi
Utenti online:      577


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv