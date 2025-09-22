"Settembre a Gualdo è Mejo" dona libri per la scuola alla Biblioteca Comunale

La Biblioteca comunale Ruggero Guerrieri di Gualdo Tadino si arricchisce di una significativa donazione di libri per la sezione bambini e ragazzi, grazie all’impegno del progetto "Settembre a Gualdo è Mejo". L’iniziativa, realizzata con il patrocinio dell’Associazione Protadino e la sinergia con l’Istituto Compresivo, grazie a sponsor privati, ha raccolto fondi per donare la tradizionale maglietta che celebra il mese di settembre a Gualdo maTadino agli studenti e per arricchire il patrimonio della biblioteca, offrendo nuove opportunità di lettura e crescita culturale per i più giovani. Il progetto nasce da una proficua sinergia con l’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino. La Dirigente scolastica Angela Codignoni ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di questa collaborazione che rafforza il legame tra mondo del volontariato e associazionismo, partner privati, scuola, biblioteca e comunità. Ringrazio tutto il corpo docenti che ogni giorno lavora in questa direzione e le insegnanti Sabrina Anderlini, Camilla Baldinelli e Fabiana Venarucci, responsabili del progetto LAV (Lettura ad Alta Voce), promosso dalla Regione Umbria, che hanno svolto un ruolo fondamentale nella riuscita dell’iniziativa. Offrire ai nostri ragazzi nuove occasioni di lettura è un investimento prezioso per il loro futuro culturale e personale.” Carlo Giustiniani, Presidente dell’Associazione Protadino, sottolinea: “Il successo di questo progetto dimostra come unendo le forze tra cittadini, scuole e realtà associative si possano realizzare risultati concreti e importanti per la nostra comunità.” L’Assessore alla Cultura e alla Scuola Gabriele Bazzucchi ha aggiunto: “Ringrazio tutti i soggetti coinvolti, dagli sponsor, alla scuola, ai volontari. Questa donazione rappresenta un passo importante per rafforzare la Biblioteca Comunale come punto di riferimento culturale per famiglie, studenti e appassionati di lettura.” I volontari del progetto "A settembre a Gualdo è mejo" esprimono un sentito ringraziamento a tutte le aziende ed attività che hanno reso possibile il tutto con il loro prezioso contributo, che sono: “aDoc, Associazione Porta San Martino, BGM Carrozzeria, Bar Appennino, Bar dello Sport, Capoccia Bio, Enoteca Petrini, Euroforn, Falegnameria Franceschini Stelvio, Farmacia Capeci, Fazi Carni, Filva Srls, Geochim, Geosurveys, Il Pretesto, Ing. Fazi Daniele, Insolito 13, La.sa.na Srl, Mapasa, Me.sys, Morroni Car Service, Officina Bellucci & Martini, Parrucchiera Luana, Proloco Pieve di Compresso, R.P. Impianti, Ristorante Gigiotto, Ristorante da Clelia, Sacat, Sordi Infissi, Termoidraulica di Micheletti Genefredo, Ufficio Creativo, Unuslab e Wald & Co.”

Gubbio/Gualdo Tadino

22/09/2025 13:02

Redazione