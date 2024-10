A Gubbio il convegno “Immigrazione: da emergenza a opportunità. Dimensione, effetti economici, politiche"

Mercoledì 2 ottobre, alle ore 17.30, a Gubbio, presso i locali della Società Operaia di Mutuo Soccorso, i Socialisti Eugubini organizzano il convegno “Immigrazione: da emergenza a opportunità. Dimensione, effetti economici, politiche". Il tema dell’immigrazione verrà affrontato in stile laico e scevro da populismi tipico dei socialisti, grazie alla presenza di relatori di assoluto livello. Luca Ferrucci, professore di Economia all’Università di Perugia, analizzerà numeri e dinamiche del fenomeno migratorio verso l’Umbria e dall’Umbria. La Prof.ssa Francesca Pinna, dirigente scolastica, tratterà il tema d’attualità dello “ius scholae”, raccontando una realtà che tocca con mano ormai quotidianamente da anni. La Dott.ssa Elisa Leonardi, Segretaria Regionale UIL Pensionati, evidenzierà il tema dell’accoglienza e del lavoro degli immigrati e dei conseguenti impatti sulle pensioni di tutti. Questione di grande attualità e sentita dagli italiani, come dimostrato dal successo che in questi giorni sta avendo la raccolta firme per il referendum sulla Cittadinanza. Modererà il convegno il giornalista Gianluca Sannipoli, Media Video.

Gubbio/Gualdo Tadino

01/10/2024 09:39

Redazione