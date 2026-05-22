A Gubbio la cicloturistica “La Storia in Bici – L’Aquila Assisi 2026”

Partirà domenica 24 maggio e toccherà anche Gubbio il viaggio cicloturistico “La Storia in Bici – L’Aquila Assisi 2026”, un grande itinerario culturale, spirituale e sportivo che attraverserà Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria fino ad arrivare ad Assisi, città simbolo universale di pace e fraternità. L’iniziativa è promossa dall’associazione “La Storia in Bici”, affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana e al CONI. Per sette giorni, dal 24 al 30 maggio, i partecipanti percorreranno oltre 480 chilometri lungo un suggestivo cammino compresa la città di pietra oltre a Perugia, Norcia e Assisi. Ogni tappa sarà accompagnata da momenti culturali, visite ai luoghi simbolo del francescanesimo e incontri dedicati ai temi della sostenibilità, della memoria storica, della salute e dell’ambiente.

Gubbio/Gualdo Tadino

22/05/2026 15:27

Redazione