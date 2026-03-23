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A Gubbio, tre giorni tra stelle e scienza

L’Associazione Astronomica Umbra porta nella città di pietra un evento di divulgazione scientifica in programma dal 26 al 28 marzo al Centro Sociale San Pietro, dal titolo “Cielo e Terra Dialogo tra scienza, natura e cultura”.

A Gubbio, tre giorni tra stelle e scienza: l’Associazione Astronomica Umbra porta nella città di pietra un evento di divulgazione scientifica in programma dal 26 al 28 marzo al Centro Sociale San Pietro, dal titolo “Cielo e Terra Dialogo tra scienza, natura e cultura”. Tre giorni di iniziative aperte al pubblico che porteranno in città conferenze, osservazioni astronomiche, attività didattiche e proiezioni immersive, con l’obiettivo di avvicinare cittadini, famiglie e studenti al mondo della scienza. Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo, il collegamento in diretta con la Base Concordia in Antartide, previsto il 26 marzo dalle ore 9. Un’iniziativa di forte impatto divulgativo che consentirà al pubblico di dialogare con i ricercatori impegnati in uno degli ambienti più estremi del pianeta, dove si conducono studi avanzati su clima, atmosfera e osservazione astronomica.

Gubbio/Gualdo Tadino
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Redazione
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