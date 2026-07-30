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A Sigillo presentazione del libro “Il viaggio” di Marcello Paci

Appuntamento a venerdì 31 luglio alle 18 nella Chiesa di San Giuseppe.

Verrà presentato venerdì 31 luglio, alle ore 18 presso la Chiesa di San Giuseppe di Sigillo il libro “Il viaggio”, scritto da Marcello Paci. L’opera è ambientata nell’autunno del 1943 e racconta il ritorno da Roma verso Sigillo, lungo la via consolare Flaminia. Prendendo spunto da un episodio reale vissuto dal padre dell’autore, il racconto intreccia memoria e immaginazione, storia e paesaggio, narrando un lungo percorso compiuto in gran parte a piedi attraverso i centri minori del Lazio e le città e la natura dell’Umbria. La stessa via Flaminia assume un ruolo centrale, diventando protagonista insieme agli uomini e scenario di un percorso di crescita e maturazione. Sarà il Prof. Vincenzo Ambrogi a dialogare con l’autore, mentre alcune letture tratte dal volume saranno affidate a Valter Romagnoli. L’appuntamento rappresenta un’occasione di approfondimento culturale e di riflessione sulla memoria storica, sui luoghi attraversati dalla via Flaminia e sul valore umano e simbolico del viaggio.

Gubbio/Gualdo Tadino
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