L'ASD Rugby Gubbio 1984 promossa nel Campionato Maschile di Serie A

Per la stagione 2026/27 e per la prima volta nella storia del Club, l'ASD Rugby Gubbio 1984 è stata promossa nel Campionato Maschile di Serie A. Dopo l'ottimo terzo posto conquistato la scorsa stagione nel Girone 4 del Campionato di Serie B con 68 punti, per il Rugby Gubbio inizia una nuova, grande avventura. La notizia è stata resa ufficiale a seguito della riunione del Consiglio Federale della Federazione Italiana Rugby, tenutasi il 27 luglio a Bologna, che ha approvato la struttura, le formule e i partecipanti dei campionati nazionali per il 2026/27. I ragazzi di coach McDonnell dovranno fronteggiare: Rugby Perugia (ripescata), Rugby L’Aquila, Polisportiva Paganica, Unione Rugby San Benedetto, Lions Alto Lazio, Rugby Roma Olimpic, SS Lazio Rugby, US Roma Rugby, Primavera Rugby, Rugby Amatori Napoli e CUS Catania (ripescata). La promozione in Serie A arriva al termine di una stagione 2025/26 memorabile per il club, culminata anche con l'organizzazione del test match internazionale tra le Nazionali Under 20 di Italia e Spagna, disputato allo stadio Barbetti davanti a oltre duemila spettatori. Le parole del Presidente Andrea Frondizi: "Siamo felicissimi, ci aspetta tanto lavoro e una grande avventura! E' un traguardo storico per il nostro Club, che corona tanti anni di impegno e sacrifici. Sono felice! In bocca al lupo ai ragazzi, saranno loro a dover combattere in campo!"



Prima di Campionato domenica 18 ottobre 2026.

Gubbio/Gualdo Tadino

29/07/2026 13:48

Redazione