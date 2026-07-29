Skin ADV

L'ASD Rugby Gubbio 1984 promossa nel Campionato Maschile di Serie A

Per la stagione 2026/27 e per la prima volta nella storia del Club, l'ASD Rugby Gubbio 1984 è stata promossa nel Campionato Maschile di Serie A.

Per la stagione 2026/27 e per la prima volta nella storia del Club, l'ASD Rugby Gubbio 1984 è stata promossa nel Campionato Maschile di Serie A. Dopo l'ottimo terzo posto conquistato la scorsa stagione nel Girone 4 del Campionato di Serie B con 68 punti, per il Rugby Gubbio inizia una nuova, grande avventura. La notizia è stata resa ufficiale a seguito della riunione del Consiglio Federale della Federazione Italiana Rugby, tenutasi il 27 luglio a Bologna, che ha approvato la struttura, le formule e i partecipanti dei campionati nazionali per il 2026/27. I ragazzi di coach McDonnell dovranno fronteggiare: Rugby Perugia (ripescata), Rugby L’Aquila, Polisportiva Paganica, Unione Rugby San Benedetto, Lions Alto Lazio, Rugby Roma Olimpic, SS Lazio Rugby, US Roma Rugby, Primavera Rugby, Rugby Amatori Napoli e CUS Catania (ripescata). La promozione in Serie A arriva al termine di una stagione 2025/26 memorabile per il club, culminata anche con l'organizzazione del test match internazionale tra le Nazionali Under 20 di Italia e Spagna, disputato allo stadio Barbetti davanti a oltre duemila spettatori. Le parole del Presidente Andrea Frondizi: "Siamo felicissimi, ci aspetta tanto lavoro e una grande avventura! E' un traguardo storico per il nostro Club, che corona tanti anni di impegno e sacrifici. Sono felice! In bocca al lupo ai ragazzi, saranno loro a dover combattere in campo!"

Prima di Campionato domenica 18 ottobre 2026.

Gubbio/Gualdo Tadino
29/07/2026 13:48
Redazione
29/07/2026 13:03 | Costume
Gubbio, teatro Ronconi. Domani la presentazione della Stagione 26/27 al Caffè del Teatro
Verrà presentata domani, giovedì 30 luglio, alle ore 19:00, la Stagione 26/27 del Teatro Comunale "Luca Ronconi" di Gubb...
Leggi
29/07/2026 12:26 | Sport
Calcio: resi noti i gironi del prossimo campionato Lega Pro, il Gubbio inserita in quello B
Sono stati resi noti oggi i gironi per il prossimo campionato di Lega Pro. La squadra rossoblù è inserita in quello B e ...
Leggi
29/07/2026 12:01 | Attualità
Gubbio: pubblicato l’avviso per il Villino Marvardi
Entra nella fase operativa il progetto “Spazio35-Atelier urbano”, l`iniziativa con cui il Comune di Gubbio punta a resti...
Leggi
29/07/2026 10:18 | Attualità
Allagata e chiusa strada a Terni dopo rottura di una tubatura per l'acqua
La rottura improvvisa della tubazione che alimenta un serbatoio di acqua per la città di Terni ha provocato un allagamen...
Leggi
29/07/2026 09:29 | Costume
A Gualdo Tadino la Finale Regionale di “Mister Italia – Selezione Centro Italia”
Continuano gli eventi contenuti nel ricco programma dell’Estate Gualdese 2026 promosso dall’Amministrazione Comunale. Sa...
Leggi
29/07/2026 09:22 | Attualità
Il Comune di Gualdo Tadino aderisce alla "Rottamazione-quinquies"
L`Amministrazione comunale informa che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 25/06/2026, il Comune di Gual...
Leggi
28/07/2026 20:18 | Sport
Calcio: Perugia ha intitolato a Ilario Castagner lo stadio della prima volta in A
Perugia ha co-intitolato a Ilario Castagner, allenatore del Perugia dei miracoli, lo stadio Santa Giuliana, alle porte d...
Leggi
28/07/2026 18:36 | Cronaca
Intervento di recupero del SASU al Monte Cucco
È stato un intervento lungo e complesso, di oltre 4 ore, quello lungo il sentiero n. 279 del Parco del Monte Cucco dove ...
Leggi
28/07/2026 17:14 | Sport
Prima amichevole in casa per l'As Gubbio. Al via la campagna abbonamenti 2026/27
Prima amichevole in casa per l`As Gubbio che domani alle ore 17.30 riceve sul campo del Beniamino Ubaldi il Trestina, sq...
Leggi
28/07/2026 16:44 | Cronaca
Sull'Umbria attese temperature minime oltre i 20 gradi quasi dovunque
Temperature minime oltre i 20 gradi quasi ovunque in Umbria nella giornata del 29 luglio, secondo quanto riportano le pr...
Leggi
Utenti online:      442


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv