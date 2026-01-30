A Umbertide un parco dedicato a Donato Fezzuoglio

Questa mattina, venerdì 30 gennaio 2026, in occasione del ventesimo anniversario della morte di Donato Fezzuoglio, Umbertide ha voluto rendere omaggio all'appuntato, Medaglia d'oro al valor militare, con una cerimonia di commemorazione. La cerimonia ufficiale ha avuto inizio alle ore 10.10 in via Cesare Battisti, dove il Parco situato nei pressi del campo sportivo USU è stato ufficialmente intitolato a Donato Fezzuoglio. Qui le massime autorità civili, militari e religiose del territorio, insieme a studenti e cittadini umbertidesi, si sono strette attorno ai familiari del carabiniere. Il sindaco Luca Carizia ha salutato affettuosamente la famiglia di Donato e tutte le autorità presenti, rivolgendo un saluto speciale all'Arma dei carabinieri, "custode dei valori per i quali Donato ha combattuto e per i quali ha sacrificato la propria vita". In particolare, il sindaco ha dato il benvenuto al comandante interregionale dei carabinieri, generale Aldo Iacobelli, al comandante di legione, generale Luca Corbellotti, al comandante provinciale, colonnello Sergio Molinari, al comandante di compagnia, capitano Massimiliano Croce, e al comandante della stazione di Umbertide, maresciallo Cesare Rampazzi Minella. Presenti la moglie di Donato, Emanuela Becchetti, il figlio Michele, il fratello Mariolino e tutti i familiari più intimi. Alla cerominia - riferisce il Comune - hanno partecipato, fra gli altri, anche il prefetto di Perugia Francesco Zito, il vescovo di Gubbio e Città di Castello, monsignor Luciano Paolucci Bedini e la consigliera dell'Assemblea legislativa dell'Umbria Letizia Michelini. Il sindaco Carizia ha inoltre salutato con particolare affetto e riconoscenza Leonardo Sabato, sindaco del Comune di Bella, in Basilicata, paese natale di Donato, ringraziando anche gli assessori Samuele Grippa e Carmine Ferrone e la polizia locale di Bella, presente con il Gonfalone del Comune. Presenti anche la signora Paola Bellucci e don Alberto Gildoni, madre e fratello della medaglia d'oro al Valor militare colonnello Valerio Gildoni, oltre a Dario Angelucci, padre del Maresciallo medaglia d'oro al Valor civile Andrea Angelucci. Hanno partecipato anche le scuole di Umbertide con oltre 150 studenti. Nel corso della mattinata è stata scoperta una targa commemorativa, installata a perenne ricordo dell'appuntato Donato Fezzuoglio. Il momento istituzionale è stato accompagnato dagli onori militari e dalla deposizione di una corona di alloro. "La scelta del Parco Usu di via Cesare Battisti - ha spiegato il sindaco - non è stata casuale, ma fortemente voluta per il significato simbolico e umano che questo luogo rappresenta. Si tratta di un parco vissuto ogni giorno, un centro di vita attiva per l'intera comunità: qui ci sono il campo da calcio, dove quotidianamente tanti ragazzi si allenano e giocano, e l'area giochi frequentata dai bambini accompagnati dalle loro famiglie. È un luogo amato, sentito, frequentato soprattutto dai giovani e dalle nuove generazioni, ed è proprio per questo che abbiamo ritenuto giusto dedicarlo a Donato, perché il suo sacrificio possa vivere nella quotidianità". La cerimonia è poi proseguita nella chiesa di Cristo Risorto, dove si è svolta la celebrazione religiosa. Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni - sottolinea il Comune - ha voluto dedicare un messaggio sui propri canali social, ricordando il sacrificio dell'appuntato dei carabinieri e rinnovando il valore della memoria e della gratitudine nei confronti di chi ha perso la vita nell'adempimento del dovere.

Città di Castello/Umbertide

30/01/2026 15:01

Redazione