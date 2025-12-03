Skin ADV

A Valfabbrica la mostra "Di legno e di sacro"

Nella Chiesa di San Sebastiano, dal 5 dicembre 2025 al 6 aprile 2026.

Attraverso il lavoro attento di Giuliana e Roberto Belardi nasce una mostra, ospitata nella Chiesa di San Sebastiano, dal 5 dicembre 2025 al 6 aprile 2026, che ritrova il legame con il passato medievale del castello di Valfabbrica. Dal 2023 la Chiesa di San Sebastiano accoglie l’omonimo Museo Civico. Il museo raccoglie reperti civici ed ecclesiastici, oltre a materiali che raccontano la storia e la cultura del territorio. Il percorso espositivo valorizza gli apparati decorativi della chiesa e accompagna il visitatore alla scoperta della città. L’esposizione "DI LEGNO E DI SACRO" dialoga anche con l’arte moderna e contemporanea, con un focus speciale sulla figura di San Francesco, nell’anno dell’Ottocentenario della sua morte. Il percorso si inserisce lungo una delle vie di pellegrinaggio dedicate al Santo Patrono d’Italia, che attraversa il borgo. Le opere esposte sono il risultato di uno studio lungo e approfondito. I due artisti sperimentano con cura materiali e strumenti dell’epoca medievale, dando vita a un processo creativo in continua evoluzione. Negli anni hanno ricostruito nel dettaglio il modo di lavorare degli antichi maestri: dalle miscele di colore agli attrezzi, dalla luce naturale alle inevitabili scomodità. Un’immersione totale nel passato, che affianca la ricerca artistica a una riflessione psicologica e antropologica. La mostra racconta questo percorso in divenire. Le opere – tra cui crocifissi e tavole lignee a grandezza naturale – si ispirano ai capolavori medievali dell’area tra Umbria e Marche. Una fusione di stili che riflette i continui scambi tra i due versanti dell’Appennino. Nella Chiesa Museo di San Sebastiano questi lavori dialogano con il Tardo Manierismo e il primo Barocco, rappresentati da Giovanni Maria Baldassini e Benedetto Bandiera. Nel territorio di Valfabbrica ritrovano affinità con le linee bizantineggianti dell’affresco cimabuesco dell’Abbazia di Santa Maria Assunta e con il recupero dell’antico di Matteo da Gualdo, visibile nelle opere di Casacastalda e Giomici. La mostra diventa così un segno concreto del legame tra umano e divino. Attraverso un linguaggio espressivo e complesso, le opere ripercorrono la devozione verso San Francesco lungo i secoli: dal Maestro del dossale di San Giovanni Battista al Maestro di Sant’Alò, da Rainaldetto di Ranuccio da Spoleto a Gentile da Fabriano, fino alle suggestioni della miniatura, come nel Libro d’Ore della regina Maria di Navarra.

ORARI D’APERTURA: sabato, domenica e festivi 10,30 – 12,30 | 14,30 – 17,30

Gubbio/Gualdo Tadino
03/12/2025 12:16
Redazione
