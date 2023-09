A cavallo lungo la Via Lauretana, da Assisi a Loreto

Tre cavalieri, Sandro Luciani, Maurizio Cerreti e Gianfranco Personè per un trekking equestre di pellegrinaggio, percorrendo la Via Lauretana da Assisi a Loreto. Centocinquanta circa i chilometri totali compresi nel tragitto che prevede cinque tappe tra Urmbia e Marche: Spello, Colfiorito, Ponte La Trave, Tolentino e Macerata. Allo start alle 9:30 hanno ricevuto la Benedizione di Fra Mario Cisotti, segretario della Santa Basilica di San Francesco. Gianfranco è in sella a Morachino, Maurizio monta Aurora e Sandro Luciani Michi Michi. "Ad ogni tappa ci fermeremo con i nostri cavalli per farli riposare ed dissetarli mentre noi avremo modo di gustare le prelibatezze offerte dalla tipica cucina locale - spiega Luciani -, si tratta del cammino spirituale più antico d'Europa e del mondo e sarà un piacere percorrerlo in sella ai nostri cavalli dopo dieci anni, attraversando territorio ricchi anche culturalmente". L'arrivo è previsto per domenica 9 settembre a Loreto.

Assisi/Bastia

04/09/2023 13:39

Redazione