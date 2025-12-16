Aerospazio, tre aziende umbre firmano accordi di collaborazione con Leonardo

Tre imprese umbre, Fucine Umbre, Meccanotecnica Umbra e Umbragroup, appartenenti all'Umbria Aerospace Cluster, hanno firmato altrettanti accordi di collaborazione industriale con Leonardo per rafforzare la filiera elicotteristica italiana. La firma dei contratti va nella direzione della crescita e dello sviluppo dell'intero cluster e quindi del settore aerospaziale regionale, come è stato sottolineato durante la presentazione dell'iniziativa nel salone d'Onore di palazzo Donini a Perugia. La "piccola Umbria", come ricordato, è così la prima regione in cui tre imprese giungono insieme alla firma di accordi di collaborazione nell'ambito del programma "Crescere insieme" promosso dalla divisione elicotteri di Leonardo per rafforzare la capacità produttiva nazionale nel settore aerospaziale, riducendo la dipendenza dall'estero e valorizzando le eccellenze italiane. Di un "passaggio fondamentale" per il futuro dell'Umbria ha parlato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che ha affermato: "Un anno fa abbiamo iniziato a parlarne e oggi siamo qua con la firma di accordi che possono fare la differenza. Le aziende fanno parte di un cluster che rappresenta un ecosistema attento all'innovazione, che sa fare filiera e che può trainare l'economia umbra. Come Regione continueremo a sostenere questo percorso". Per l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco De Rebotti, questa sorta di riconoscimento che arriva da Leonardo alle imprese umbre "vale molto". "In Umbria - ha affermato - sono state selezionate tre aziende, ma conoscendo bene il cluster sono sicuro che questo non sarà un risultato importante per le sole imprese scelte, ma per tutta la rete dell'aerospazio umbro". La fase di scouting di Leonardo ha coinvolto oltre 750 imprese in dieci regioni (oltre che in Umbria pure in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Puglia) individuate con il supporto di Regioni, distretti, associazioni e Confindustria. Finora sono 12 gli accordi di collaborazione siglati nell'ambito di "Crescere insieme". "Abbiamo investito su questo progetto perché ci aspettiamo un ritorno" ha dichiarato Gian Piero Cutillo, managing director della Divisione elicotteri di Leonardo, per poi aggiungere: "Siamo un'azienda che fa impresa e le tre aziende umbre hanno competenze importanti che aiuteranno a crescere la Leonardo. Siamo qua a firmare perché ne siamo certi, con l'Umbria che, tra le regioni maggiormente rappresentate dallo scouting, dà segno di grande vivacità per il settore. Mi piace pensare che sia questo l'inizio di un cammino insieme". L'Umbria Aerospace Cluster può contare oggi su 50 imprese, per circa 5mila dipendenti e oltre un miliardo di euro di fatturato, come ha spiegato infine il presidente Daniele Tonti.

