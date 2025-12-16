Skin ADV

Aerospazio, tre aziende umbre firmano accordi di collaborazione con Leonardo

Il progetto coinvolge Fucine Umbre, Meccanotecnica Umbra e Umbragroup.

Tre imprese umbre, Fucine Umbre, Meccanotecnica Umbra e Umbragroup, appartenenti all'Umbria Aerospace Cluster, hanno firmato altrettanti accordi di collaborazione industriale con Leonardo per rafforzare la filiera elicotteristica italiana. La firma dei contratti va nella direzione della crescita e dello sviluppo dell'intero cluster e quindi del settore aerospaziale regionale, come è stato sottolineato durante la presentazione dell'iniziativa nel salone d'Onore di palazzo Donini a Perugia. La "piccola Umbria", come ricordato, è così la prima regione in cui tre imprese giungono insieme alla firma di accordi di collaborazione nell'ambito del programma "Crescere insieme" promosso dalla divisione elicotteri di Leonardo per rafforzare la capacità produttiva nazionale nel settore aerospaziale, riducendo la dipendenza dall'estero e valorizzando le eccellenze italiane. Di un "passaggio fondamentale" per il futuro dell'Umbria ha parlato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che ha affermato: "Un anno fa abbiamo iniziato a parlarne e oggi siamo qua con la firma di accordi che possono fare la differenza. Le aziende fanno parte di un cluster che rappresenta un ecosistema attento all'innovazione, che sa fare filiera e che può trainare l'economia umbra. Come Regione continueremo a sostenere questo percorso". Per l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco De Rebotti, questa sorta di riconoscimento che arriva da Leonardo alle imprese umbre "vale molto". "In Umbria - ha affermato - sono state selezionate tre aziende, ma conoscendo bene il cluster sono sicuro che questo non sarà un risultato importante per le sole imprese scelte, ma per tutta la rete dell'aerospazio umbro". La fase di scouting di Leonardo ha coinvolto oltre 750 imprese in dieci regioni (oltre che in Umbria pure in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Puglia) individuate con il supporto di Regioni, distretti, associazioni e Confindustria. Finora sono 12 gli accordi di collaborazione siglati nell'ambito di "Crescere insieme". "Abbiamo investito su questo progetto perché ci aspettiamo un ritorno" ha dichiarato Gian Piero Cutillo, managing director della Divisione elicotteri di Leonardo, per poi aggiungere: "Siamo un'azienda che fa impresa e le tre aziende umbre hanno competenze importanti che aiuteranno a crescere la Leonardo. Siamo qua a firmare perché ne siamo certi, con l'Umbria che, tra le regioni maggiormente rappresentate dallo scouting, dà segno di grande vivacità per il settore. Mi piace pensare che sia questo l'inizio di un cammino insieme". L'Umbria Aerospace Cluster può contare oggi su 50 imprese, per circa 5mila dipendenti e oltre un miliardo di euro di fatturato, come ha spiegato infine il presidente Daniele Tonti.

Perugia
16/12/2025 15:41
Redazione
16/12/2025 15:20 | Attualità
L'inflazione in Umbria supera la media nazionale
L`inflazione in Umbria supera complessivamente la media nazionale, con il capoluogo più caro di Terni. L`Istat ha reso n...
Leggi
16/12/2025 14:51 | Attualità
Sono 62 le vittime degli incidenti stradali avvenuti in Umbria nel 2024
In Umbria, nel 2024, si sono verificati 2.448 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 62 persone e il feriment...
Leggi
16/12/2025 14:16 | Costume
Due nuovi “cavalieri” a Città di Castello
Due nuovi “cavalieri” a Città di Castello. Plauso del sindaco Luca Secondi per il conferimento a due tifernati di onorif...
Leggi
16/12/2025 13:51 | Politica
Presciutti (Ali), sui Comuni montani il governo divide il Paese
"La proposta di riclassificazione dei Comuni montani che il governo si appresta a presentare in Conferenza unificata rap...
Leggi
16/12/2025 13:26 | Cronaca
Cadavere sui binari tra Umbria e Toscana, per gli investigatori sarebbe un suicidio
Sarebbe un gesto volontario - secondo quanto si è potuto apprendere dagli investigatori - quello che ha portato alla mor...
Leggi
16/12/2025 13:03 | Sport
Stasera torna "Fuorigioco", ore 21.15, TRG: ospite l'attaccante del Gubbio Tommasini e l'ex centrocampista rossoblu' Di Renzo
Torna stasera "Fuorigioco" alle 21.15 su TRG per l`ultima puntata del 2025: il punto sul momento delicato del Gubbio dop...
Leggi
16/12/2025 10:27 | Attualità
Festa degli auguri del Rotary Club Gubbio
Il Rotary Club Gubbio ha messo a segno sabato 13 dicembre, a Villa Montegranelli, l’appuntamento con la tradizionale FES...
Leggi
16/12/2025 08:27 | Cronaca
Perugia: arrestato dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti
I Carabinieri della Stazione Perugia-Fortebraccio hanno tratto in arresto un cittadino tunisino di 22 anni, ritenuto res...
Leggi
16/12/2025 08:21 | Cronaca
Gubbio: controlli dei Carabinieri presso un bar del centro storico, denunciata la titolare
I Carabinieri della Compagnia di Gubbio, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) d...
Leggi
15/12/2025 19:48 | Cultura
Gualdo Tadino: mostra fotografica “Il colore della storia e l’anima del bianco e nero”
Verrà inaugurata sabato 20 dicembre 2025 alle ore 11, presso il Museo del Somaro di Gualdo Tadino, in via Calai, la most...
Leggi
Utenti online:      488


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv