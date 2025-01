Agli ospedali di Città di Castello e Branca assegnati i bollini azzurri

L’ospedale Città di Castello e il Presidio ospedaliero Gubbio – Gualdo Tadino sono tra le 156 strutture italiane che hanno ricevuto il riconoscimento di Fondazione Onda Ets nella seconda edizione del bollino azzurro - la cui cerimonia si è tenuta giovedì 16 gennaio presso la sede della Regione Lombardia a Milano - volta ad individuare i centri virtuosi per l’offerta di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico in ottica multidisciplinare, con focus sul tumore della prostata e alle complicanze funzionali postchirurgiche. La partecipazione all’iniziativa era aperta a tutti gli ospedali partendo da quelli del network bollino rosa. La valutazione delle 165 strutture ospedaliere candidate - e la conseguente assegnazione del bollino azzurro da parte dell’Advisory Board a 156 di esse - è stata basata sulla compilazione di un questionario di mappatura articolato su 34 domande.

Il bollino azzurro viene assegnato considerando la presenza nell’ospedale di servizi di promozione della prevenzione della salute sessuale e riproduttiva maschile, di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari per le problematiche uro-andrologiche, di servizi clinico-assistenziali dedicati al tumore della prostata e alle complicanze funzionali post-chirurgiche e ulteriori servizi volti a garantire un’adeguata accoglienza e assistenza dei pazienti. Gli obiettivi invece sono: migliorare l’accessibilità ai servizi erogati dai centri, potenziare il livello di offerta terapeutica e diagnostica, migliorare la qualità della vita delle persone con tumore della prostata e promuovere un’informazione consapevole tra la popolazione maschile sui centri in grado di garantire una migliore presa in carico del paziente.

Gubbio/Gualdo Tadino

16/01/2025 13:32

Redazione