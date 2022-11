Alluvione 15 e 16 settembre: il Consiglio provinciale di Perugia approva all’unanimità la somma urgenza degli interventi di viabilità

E’ passata con il voto unanime del Consiglio provinciale di Perugia la delibera che ha consentito al Servizio Viabilità di intervenire sulle strade Provinciale e Regionali con lavori di somma urgenza a seguito di fenomeni atmosferici intensi del 15 e 16 settembre 2022 che hanno colpito i comuni di Pietralunga, Città di Castello, Gubbio, M.S.M. Tiberina e Montone, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Collazzone e Gualdo Cattaneo. “Per far fronte a tale emergenza il Servizio Gestione Viabilità – ha riferito in assemblea la presidente della Provincia Stefania Proietti -, fin dalle prime ore dell’evento ha dovuto attivare in somma urgenza imprese esterne a supporto delle squadre interne di operai per liberare più velocemente possibile le strade e le opere di regimazione idraulica, invase da fango e detriti. L’importo complessivo impegnato è stato di €. 238.990,67 così ripartito: strade regionali €. 49.902,12 (20,88%), strade provinciali €. 189.088,55 (79,12%). La suddetta cifra – ha continuato Proietti - è coperta finanziariamente già con quanto previsto dal bilancio di previsione 2022-2024. Tuttavia, anche se la cifra totale è disponibile nei capitoli di bilancio, la norma prevede che gli affidamenti in somma urgenza che vengono effettuati senza il preventivo impegno di spesa, poiché non programmabili, debbano essere approvati alla stregua dei procedimenti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, dove non vi è la copertura economica, e quindi, con le modalità previste dall’art. 194, comma 1, lettera e), del TUEL. Alla luce dei suddetti eventi – ha annunciato la Presidente - sono in corso le verifiche da parte della Protezione Civile statale e regionale, ai fini dell’adozione dello stato di emergenza nei territori della provincia di Perugia oltreché, della regione Marche dove i danni anche in termini di vite umane sono stati molto ingenti”. La consigliera letizia Michelini ha commentato come “durante queste giornate si è vista l’anima politica e tecnica della Provincia che è stata vicina ai cittadini e agli amministratori nei momenti di difficoltà con prontezza e sollecitudine e questo ci consente di andare nella direzione che ci siamo dati e cioè la Provincia quale ‘casa dei Comuni’.

Perugia

02/11/2022 13:00

Redazione