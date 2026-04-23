Approvata la mozione sul riconoscimento del Cammino di Sant’Ubaldo

L’Assemblea legislativa ha approvato all’unanimità la mozione di Cristian Betti (Pd), illustrata nella precedente seduta, sul “riconoscimento del Cammino di Sant’Ubaldo quale itinerario strategico di turismo lento, religioso e culturale per l’Appennino umbro e per l’identità regionale”. L’atto di indirizzo impegna la Giunta a “sostenere le azioni previste dal protocollo d’intesa già sottoscritto, contribuendo alla strutturazione e promozione del tratto umbro del percorso, con particolare riferimento ai territori di Gubbio e Scheggia e Pascelupo; ad attivare un’interlocuzione istituzionale con la Regione Marche al fine di favorire un riconoscimento unitario del Cammino nell’ambito dell’attuazione della Legge nazionale per la promozione e la valorizzazione dei Cammini d’Italia. L'atto impegna anche la giunta a verificare la possibilità di destinare risorse regionali e di concorrere all’intercettazione dei fondi nazionali ed europei.

Gubbio/Gualdo Tadino

23/04/2026 15:32

Redazione