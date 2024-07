Archiviati con successo i primi appuntamenti, l’edizione 2024 di Suoni Controvento si appresta ad iniziare la sua seconda settimana di eventi

Dopo una partenza all’insegna della musica e della danza, oltre che del primo panel nell’ambito del nuovo progetto Rai Umbria e Suoni Controvento per il sociale che ha messo sotto i riflettori il tema della disabilità, il festival estivo di arti performative nel cuore verde d’Italia sta per avviare la sua seconda settimana di eventi. L'ottava edizione della manifestazione - promossa da Associazione umbra della canzone e della musica d'autore (associata AssoConcerti) con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Umbria, Fondazione Perugia e Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni – prosegue con un cartellone all’insegna di musica, danza, teatro e speleologia, giochi e incontri, trekking, libri per approdare nei prossimi giorni a Spoleto, Costacciaro, Sigillo, Scheggia e Pascelupo.

Al Complesso monumentale di San Nicolò di Spoleto, giovedì 18 luglio alle 21.30, è in programma il recital “Il mio cuore è con Cesare” tratto dal Giulio Cesare di William Shakespeare, spettacolo prodotto da Khora.teatro con Alessandro Preziosi e musiche originali scritte da Giacomo Vezzani ed eseguite dal vivo dal flautista Massimo Mercelli e la violoncellista Cecilia Berioli (direttrice artistica dell’Umbria Ensemble), con l’ausilio di elettronica live curata dallo stesso Vezzani. Alessandro Preziosi porta in scena la tragica vicenda delle Idi di Marzo raccontata da Shakespeare nel “Giulio Cesare” partendo dal punto di vista dei quattro protagonisti Cesare, Marcantonio, Cassio e Bruto. Il racconto prende le mosse dalla celebre orazione funebre di Antonio, in cui i personaggi, cospiratori o fedeli a Cesare, sono innanzitutto politici che agiscono in conseguenza o in nome del Potere. Sono anime guidate dall’Ambizione.

Evento nell’ambito di “Accade d’estate a Spoleto”, il cartellone di eventi organizzato dal Comune di Spoleto insieme alle associazioni, istituzioni culturali cittadine e operatori dello spettacolo. Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne

Venerdì 19 luglio (ore 21) a Costacciaro, borgo che sorge sulle pendici del massiccio del Monte Cucco, ospiterà nel suo centro storico, in corso Mazzini, la voce inconfondibile di Ginevra Di Marco (C.S.I., Per Grazia Ricevuta) e le poesie di Franco Arminio (scrittore di “Cedi la strada agli alberi” e “Resteranno i canti”). Il loro “È stato un tempo il mondo” sarà un viaggio introspettivo in ciò che siamo e siamo stati, per interrogarsi su cosa ne sarà del nostro mondo tra le note e le emozioni offerte da due interpreti unici.

Evento in collaborazione con il Comune di Costacciaro. Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne

Ricca di proposte la giornata di sabato 20 luglio in varie località di Sigillo e Scheggia e Pascelupo. All’interno e all’esterno delle Grotte di Monte Cucco (Pian del Monte Sigillo), alle ore 15, andrà in scena “Il tempo ti consolerà: concerti di corpi e suono” di 2MaD COLLECTIVE, uno spettacolo di teatro e speleologia itinerante. Ispirandosi alla tragedia “Alcesti” del drammaturgo greco Euripide, il duo di danzatori professionisti ha creato un spettacolo di danza contemporanea e sperimentale unico nel suo genere capace di unire musica, teatro e ballo. I 2MaD Collective sono Debora e Mattia: Debora si forma e approfondisce la danza contemporanea e le relative tecniche di riferimento Mattia, invece, si forma come danzatore urbano lavorando in diversi spettacoli di hip hop sperimentale. Il loro incontro avviene quando entrambi, nel 2015, lavorano all’interno della stessa Compagnia. Con il tempo maturano il desiderio di lavorare insieme e produrre dei propri lavori. Il loro interesse è quello di abbattere gli schemi all’interno del pensiero contemporaneo. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: tel. 351 282 7335 / e.mail: info@grottamontecucco.umbria.it; costo biglietto da pagare alla partenza alle Guide delle Grotte di Monte Cucco (per raggiungere il luogo dello spettacolo è infatti necessario farsi accompagnare dalle Guide). Spettacolo in collaborazione con “Occhisulmondo”.

La musica unisce, crea legami, accompagna le nostre vite e supera barriere linguistiche e generazionali, è uno strumento facilitato di espressione e di comunicazione. Proprio per questo YaBasta Perugia, unendosi a SCV per una giornata all’insegna del divertimento, ha ideato al Parco Comunale Scheggia (ore 16.30) un laboratorio gratuito “Tutta un’altra musica” (diretto a tutti i bambini tra i 4 e gli 11 anni) che, attraverso la musica, vuole creare un contatto con la natura e avvicinare a temi come il riuso e il riciclo attraverso la produzione di strumenti musicali con materiali da recupero e la creazione di un brano musicale con i suoni della natura.

TraMontana Guide dell’Appennino e Maja Trek & Adventures in collaborazione con Suoni Controvento hanno organizzato la seconda delle “5 Scoperte Serali in Umbria”. Partenza alle ore 17.30 dalla Abbazia di Sitria a Scheggia e Pascelupo posta al confine tra Umbria e Marche nel Parco Regionale del Monte Cucco. Il percorso ad anello di 6 km permetterà di raggiungere Monte Prati di Nocria ed il suo Valico con splendidi panorami sull’Abbazia di Fonte Avellana, Monte Strega e l’immancabile Monte Catria. Il ritrovo dei partecipanti è all’Isola Fossara, parcheggio bivio per Serra Sant’Abbondio. Info Costi e Prenotazioni: Raffaele – TraMontana Guide dell’Appennino – tel. 335 12 51 250; Patrizia – Maja Trek & Adventures – tel. 34711 53 245. Prenotazioni escursione obbligatoria, da effettuare entro venerdì 19 luglio.

Al termine dell’escursione si potrà assistere allo spettacolo teatrale “Cantico” con Giulia Zeetti e Francesca Breschi, che si terrà alle ore 21 all’interno della splendida Abbazia di Sitria. Spettacolo di musica spirituale e teatro alle pendici del monte Catria, regia ed elaborazione drammaturgica della Zeetti (attrice, regista e cantante) con musiche composte ed eseguite dal vivo dalla Breschi (musicista di formazione classica, cantante, attrice, compositrice). Lo spettacolo è basato sul romanzo di Aldo Nove “Tutta la luce del mondo”, con l’aggiunta di frammenti delle Fonti Francescane: si racconta il viaggio di amore onnicomprensivo di tutte le cose celato nelle pagine delle opere sopracitate con le note splendide di brani tratti dalla tradizione gregoriana e dai Laudari. Per chi vuole è quindi disponibile la formula “escursione + concerto” (informazioni sul sito Suoni Controvento). Spettacolo in collaborazione con “Occhisulmondo”.

La giornata di domenica 21 luglio inizia infine con “ROOMPICAPO – Trekking con delitto” a Val di Ranco (Sigillo). Uno spettacolo-gioco interattivo in cui i partecipanti potranno risolvere il mistero interrogando i personaggi lungo il cammino alla scoperta della natura incontaminata degli incantevoli sentieri del Parco del Monte Cucco. Partenza dal Ristorante “Da Tobia”, alle 16. Prenotazione obbligatoria, info e costi: via e-mail all’indirizzo: roompicapo@gmail.com; via whatsapp/telefono ai numeri: 392 524 5864 / 329 575 8765.

Inoltre, Adrian N. Bravi presenterà il suo libro “Adelaida” candidato al Premio Strega 2024. Ritrovo alle ore 17,30 presso Ristorante Da Tobia (Val di Ranco, Sigillo). Partendo dallo storico rifugio “Da Tobia” ci si inoltrerà nelle profonde faggete che abbracciano il monte Cucco. Camminando lentamente lungo i torrenti che sgorgano dalle profondità della montagna si potrà andare lungo gli antichi sentieri che mettono da secoli in comunicazione l’Umbria con il mare Adriatico. Un percorso di circa 5 km accessibile a tutti. Per info e prenotazioni: via e-mail all’indirizzo romaniermete@gmail.com; via Whatsapp/telefono al numero: +39 347 114 8395. Evento in collaborazione con Comune di Sigillo, associazione culturale L’Olivo e la Ginestra e Nutrimenti.

Gran finale in musica all’Abbazia di Sant’Emiliano (Scheggia e Pascelupo, ore 19). Il monastero benedettino del X secolo che sorge su una lingua di roccia alle pendici del Monte Catria, dove il fiume Sentino confluisce nel torrente Rio Freddo, ospiterà la musica sognante e intima di Alessandro “Asso” Stefano che presenterà il suo omonimo disco solista. Il musicista è rinomato per essere un brillante chitarrista, polistrumentista, compositore e produttore. Come produttore, Asso ha lavorato con artisti emergenti e affermati, tra questi, il suo lavoro su Micah P Hinson “I Lie to You” (2022) si distingue come una squisita testimonianza della sua abilità e abilità artistica. In particolare, ha collaborato ampiamente con l’acclamato cantautore italiano Vinicio Capossela, condividendo un viaggio musicale che abbraccia oltre due decenni di collaborazione e esibizioni dal vivo in tutto il mondo. Ha inoltre diretto la produzione di numerosi album, tra cui notevoli successi come “Da Solo” (2008), diventato disco d’oro. Il suo ultimo, album pubblicato dalla prestigiosa Ipecac Recordings di Mike Patton e prodotto da PJ Harvey è, citando proprio le parole di quest’ultima, “un inno alla vita, profondamente commovente”. Per chi volesse è disponibile la formula “escursione + concerto” a cura di Tra Montana Guide dell’Appennino e Maja Trek & Adventures.

Evento in collaborazione con il Comune di Scheggia e Pascelupo. Prevendite su TicketItalia

Gubbio/Gualdo Tadino

17/07/2024 11:36

Redazione