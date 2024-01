Assessore Cascia, difendiamo agricoltori e allevatori italiani

"Difendiamo gli agricoltori e gli allevatori italiani, a maggior ragione gli imprenditori agricoli della Valnerina umbra, che da anni sono alle prese prima con il terremoto, poi con la pandemia e ora con il rincaro di merci e materiali": a dirlo all'ANSA è Daniela Benedetti, assessore comunale alle politiche del territorio di Cascia e da sempre vicina alle istanze del mondo agricolo del posto. "Le proteste in atto in questi giorni con presidi e trattori che sfilano per le vie del Paese e quindi della nostra regione devono scuotere le coscienze, a iniziare da chi è chiamato a legiferare" sottolinea Benedetti. "Serve una revisione completa della politica agricola europea - aggiunge -, occorrono misure di sostegno e soprattutto norme che tutelino le nostre produzioni, prima che vengano soppiantate dai cibi sintetici. In questi giorni sono stata in contatto con decine di agricoltori e allevatori. Tutti chiedono un regime fiscale più umano, un'agevolazione per l'acquisto di carburante, l'eliminazione dell'obbligo di non coltivare il 4% dei terreni e soprattutto una rivalutazione della figura dell'agricoltore e dell'allevatore, gli unici a garantire un'alimentazione di sicura qualità".

Perugia

31/01/2024 13:38

Redazione