Atteso aumento del traffico sulla E45 nel primo fine settimana di partenze

C'è l'itinerario della E45 (le statali 675 e 3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia tra le strade italiane sulle quale l'Anas prevede l'intensificazione della circolazione nel primo grande fine settimana di partenze. L'ente ha quindi fatto scattare il piano esodo estivo. Ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionato la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi (1.414) in tutto il Paese. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di Anas - è detto in una sua nota - da oggi sino a domenica 26 luglio sulle strade e autostrade della società del Gruppo Fs ci saranno oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli. "Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole a tutti gli utenti nonostante i grandi flussi di traffico - ha spiegato l'Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme - come previsto dal nostro piano esodo sono operativi 2.500 tra personale tecnico e di esercizio oltre al personale delle sale operative territoriali e della sala situazioni nazionale, per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24". Lungo la rete Anas per l'ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento. Viabilità Italia prevede bollino rosso nel pomeriggio del 24 luglio, la mattina di sabato 25 luglio e domenica pomeriggio 26 luglio. Anas ricorda che il calendario dei bollini per l'estate è disponibile sul suo sito (https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo) e su quello di Viabilità Italia (https://www.poliziadistato.it/articolo/28345)

Perugia

24/07/2026 12:10

Redazione