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Nocera Umbra: 'Laudiam con gran fervore', la Corale Santa Cecilia celebra l’ottavo centenario di San Francesco

Sabato 25 luglio 2026 alle ore 21.15 presso la Pinacoteca di Nocera Umbra.

La Corale Santa Cecilia di Nocera Umbra celebra l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi con il concerto "Laudiam con gran fervore – Omaggio a San Francesco d'Assisi", in programma sabato 25 luglio 2026 alle ore 21.15 presso la Pinacoteca di Nocera Umbra. L'iniziativa propone un itinerario musicale dedicato alla figura di San Francesco d'Assisi, simbolo universale di pace, fraternità e amore per il creato. Attraverso un repertorio di intensa spiritualità, il concerto offrirà al pubblico un'occasione di ascolto, riflessione e condivisione, in cui la musica corale diventa espressione di fede e di bellezza. La Corale Santa Cecilia sarà diretta dal Maestro Simone Marcelli, con l'accompagnamento al pianoforte del Maestro Oreste Calabria. La suggestiva cornice della Pinacoteca contribuirà a rendere ancora più coinvolgente un evento che unisce arte, cultura e spiritualità. Il concerto è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e con il patrocinio del Comune di Nocera Umbra, della Regione Umbria e di ARCUM, a testimonianza dell'impegno condiviso nella promozione della cultura musicale e nella valorizzazione del patrimonio artistico e spirituale del territorio. L'appuntamento di Nocera Umbra rappresenta inoltre la prima tappa di un progetto che avrà un significativo seguito: giovedì 31 luglio il concerto sarà infatti riproposto nella suggestiva cornice dell'Eremo di Serrasanta, a Gualdo Tadino, nell'ambito della manifestazione "Vette di Pace". Un concerto al tramonto, immerso nella bellezza del paesaggio appenninico, che offrirà al pubblico un'esperienza di grande intensità emotiva, dove musica, natura e spiritualità si fonderanno in un unico momento di contemplazione. Con questo progetto la Corale Santa Cecilia intende rendere omaggio non solo alla figura di San Francesco, ma anche ai luoghi che ne custodiscono la memoria e lo spirito, proponendo un percorso musicale che unisce il patrimonio artistico di Nocera Umbra alla straordinaria cornice naturalistica dell'Eremo di Serrasanta, nel segno della pace, del dialogo e della fraternità. La Corale Santa Cecilia rinnova così la propria missione di diffondere la musica corale come strumento di crescita culturale e di partecipazione della comunità, proponendo un appuntamento di particolare significato nel segno del messaggio francescano nell’ottavo centenario della morte del poverello.

Gubbio/Gualdo Tadino
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