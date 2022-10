Bartoccini-Fortinfissi Perugia: i riscontri positivi dalle Marche chiudono week 7 di preparazione

La settima settimana di preparazione della Bartoccini-Fortinfissi Perugia va in archivio con l'allenamento congiunto di Macerata, buono il risultato del campo ed in generale la prestazione della squadra che nei quattro set pianificati è riuscita ad ottenere la meglio per tre volte facendo affidamento sulla totalità della rosa. L'ospitalità sarà ricambiata domenica 16 ottobre 2022 al PalaBarton a partire dalle ore 16 con l'allenamento congiunto in formula test match a porte aperte, con l'occasione sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento per la prossima stagione ai blocchi di partenza il 23 ottobre con la gara casalinga contro Scandicci.

Perugia

09/10/2022 13:58

Redazione