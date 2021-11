Bartoccini-Fortinfissi Perugia: in trasferta verso Trento per una battaglia all'ultimo scambio

La Bartoccini-Fortinfissi Perugia torna in trasferta per la settima giornata di Campionato, ad aspettarla al Pala Trento la Delta Despar Trentino. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta al tie-break la scorsa giornata con rivali dirette per la lotta salvezza. Le trentine reduci dalla sconfitta contro Vallefoglia in quel di Urbino mentre Diouf devono rimediare dopo la cocente sconfitta maturata dopo oltre 2 ore e mezza di gioco contro Bergamo tra le mura amiche del PalaBarton. La gara di sabato scorso ha comunque fatto vedere una squadra decisamente in crescita con prestazioni di rilievo da parte di atlete come Diouf e Guerra che dimostrano di aver sempre una maggiore intesa con la regista olandese Bongaerts. Dal canto loro le ragazze di coach Bertini, scenderanno in campo per riprendersi dalla brutta fase in cui sono scivolate in quanto dopo una prima giornata dal bottino pieno non c'è stato più il guizzo di gioia per Nizetich e compagne che ora sono a caccia di una vittoria per rimettersi in carreggiata.

Perugia

12/11/2021 13:28

Redazione