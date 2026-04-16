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Basket, Serie C: Gubbio espugna Assisi(58-69) in Gara 2 dei quarti e passa in semifinale playoff. Prossima avversaria una tra Terni o Foligno

Basket, Serie C: Gubbio espugna Assisi(58-69) in Gara 2 dei quarti e passa in semifinale playoff. Prossima avversaria una tra Terni o Foligno

basket Serie C: dopo la vittoria in volata in Gara 1, nel secondo atto Emi basket Gubbio espugna 58-69 il PalaSir contro Virtus Assisi chiudendo così  la partica dei quarti di finali e strappando il pass per la semifinale playoff. Come  nella prima partita anche Gara 2 è stata in perenne equilibrio con i virtussini avanti di tre dopo i primi 10' e poi di un solo punto all'intervallo. Nel terzo quarto il botta e risposta prosegue con Gubbio che però è avanti di 2(45-47) al 30esimo. Ultimo periodo regale per i ragazzi guidati da Lorenzo Cecchini con parziale di 13-22 che chiude i giochi sul +11 della sirena. Altri 17 punti per Razzi, autentico Mvp della serie, 15 per capitan Di Simone e 12 per Marcone nelle file eugubine. Non bastano ad Assisi i 19 di Lucarelli e i 18 di Dubois

Ora Gubbio attende in semifinale la vincente di basket Terni-Ubs Foligno, con i folignati che hanno portato la serie alla "bella" vincendo per 75-72 al PalaPaternesi dopo la vittoria ternana in Gara 1. Si decide tutto domenica al PalaDiVittorio. Dall'akltra parte del tabellone Virtus Bastia regola 87-81 Chieti e anche qui tutto si deciderà nel terzo atto in Abruzzo mentre stasera al PalaCoarelli sfida tra Todi e Perugia con i tuderti costrettia  vincere per restare in corsa e perugini che possono chiudere il discorso per pensare alla semifinale

Gubbio/Gualdo Tadino
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Redazione
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