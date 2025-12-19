Biologia con curvatura biomedica al Mazzatinti di Gubbio

L'istituto è l'unico in tutto il territorio dell’area Nord Est Umbria e dei comuni limitrofi delle Marche ad avere il percorso di “Biologia con curvatura biomedica”, un’importante opportunità formativa di cui si può fruire dal terzo anno di scuola. Il liceo è, infatti, tra gli istituti individuati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per realizzare questo percorso di potenziamento e orientamento, per aiutare i nostri studenti a orientarsi meglio nelle scelte post diploma. Il percorso si articola in periodi di formazione in aula e attività presso strutture sanitarie. La parte teorica riguarda elementi di anatomia, fisiologia e patologia. Oltre ai docenti interni sono coinvolti medici come esperti, grazie alla collaborazione con la Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Il percorso viene riconosciuto nel piano di studi e a corredo del diploma viene rilasciato un attestato.

Come è chiaro a chiunque abbia un minimo di onestà intellettuale, non si tratta di un semplice progetto, ma di una sperimentazione nazionale, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. Tutto ciò grazie al Decreto Ministeriale n. 180 del 5 settembre 2024.

Gubbio/Gualdo Tadino

19/12/2025 11:50

Redazione