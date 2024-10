Borgo diVino in tour ritorna a Spello: 11, 12, 13 Ottobre 2024

Arriva a Spello, il celebre borgo dei fiori, la diciottesima tappa di Borgo diVino in tour edizione 2024, rassegna enogastronomica di eccellenza organizzata da Valica S.p.a - MarTech company, leader di settore nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo e enogastronomia - in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia e la Camera di Commercio dell’Umbria e Promocamera Umbria in qualità di partner istituzionali.

Venerdì 11, Sabato 12 e Domenica 13 ottobre in Piazza della Repubblica a Spello si snoderà un percorso di degustazione con cantine territoriali e altre provenienti da diverse regioni italiane quali Piemonte, Toscana, Puglia, Marche, Abruzzo, Sicilia, Lazio, Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Borgo diVino in tour si svolgerà nel centro storico di Spello, a Piazza della Repubblica, nei seguenti giorni ed orari:

Venerdì 11 ottobre dalle 18.00 alle 23.00

Sabato 12 ottobre dalle 12.00 alle 23.00

Domenica 13 ottobre dalle 12.00 alle 22.00

All’interno del Borgo verrà tracciato un percorso di degustazione che toccherà i luoghi di maggiore interesse turistico con stand dedicati alle cantine e un originale percorso formativo sul mondo del vino, raccontato in circa 20 pannelli espositivi.

L’evento è aperto a tutti, chi lo desidera potrà acquistare un voucher al costo di €18 comprensivo di 8 assaggi di vino e kit degustazione. Assieme al voucher verrà consegnato un kit composto da sacchetta e calice degustazione.

Il voucher può essere acquistato direttamente sul posto oppure online sul sito www.borgodivino.it/spello/

Foligno/Spoleto

09/10/2024 10:06

Redazione