C.Castello: Pane, pace e cioccolata. Altrocioccolato torna con un'edizione di gusto e sostanza

Torna in Umbria l'evento dedicato al cioccolato buono per davvero. Torna Altrocioccolato. Dal 25 al 27 ottobre il centro storico di Città di Castello torna ad ospitare la festa del cacao equosolidale. Come da tradizione, protagonista sarà il cioccolato artigianale, equosolidale e biologico; quello buono due volte, come ribadiscono gli organizzatori. Buono per i consumatori perché fatto con materie prime di alta qualità e con lavorazioni artigianali; buono perché rispetta il lavoro di agricoltori e produttori. Un progetto, quello di Altrocioccolato, che va oltre l'evento e che punta a valorizzare, con iniziative e azioni concrete, produzioni sostenibili legate al mondo del cacao per offrire ai visitatori prodotti e progetti dai forti contenuti. Come spiegano da Umbria Equosolidale, la rete delle botteghe umbre che organizza la manifestazione “Un ringraziamento va al Comune di Città di Castello, che è riuscito a superare le condizioni che hanno reso impossibile la realizzazione della manifestazione lo scorso anno”. Saranno tanti i contenuti e i momenti del programma (tutto gratuito) che animerà per tre giorni il centro tifernate. Il tema di questa edizione è “pane, pace e cioccolata” perché, come ha scritto Stefano Benni: “Il mondo si divide (ancora) in quelli che mangiano il cioccolato senza pane; quelli che non riescono a mangiare il cioccolato se non mangiano anche il pane; quelli che non hanno il cioccolato; quelli che non hanno il pane”. E perché come tengono a dire gli organizzatori: “Come società civile dobbiamo continuare a chiedere la pace, la sicurezza alimentare e il rispetto dei diritti di tutti. Altrocioccolato, da sempre, è anche un luogo di riflessione e pratica di pace attraverso i tanti progetti di commercio equo e sviluppo sostenibile che sostiene e promuove”. Il programma completo, tutte le novità e i numeri di questa edizione saranno presentati nel corso di una conferenza stampa a Perugia.

Città di Castello/Umbertide

16/09/2024 13:09

Redazione