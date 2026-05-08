C.Castello: al 59/o Festival delle Nazioni un viaggio musicale nella Mitteleuropa

Germania, e i Paesi di lingua germanica, come crocevia di culture, cuore pulsante dell'Illuminismo e della modernità musicale, patria di riformatori e visionari. Ecco allora che il programma della 59/a edizione del Festival delle Nazioni - dal 27 agosto all'11 settembre tra Città di Castello e numerosi centri dell'alta valle del Tevere umbro-toscana - si propone come un viaggio musicale e culturale attraverso le capitali della Mitteleuropa e della Germania in particolare, da Berlino a Vienna, passando per Potsdam, Monaco di Baviera e Salisburgo. Un mosaico sonoro che vuole riscoprire le radici della cultura tedesca e austriaca, la loro influenza sulla modernità e lo spirito di rinnovamento che ha plasmato l'Europa contemporanea. Europa a cui, dopo la Francia lo scorso anno, sarà dedicata nel 2027 l'edizione dei 60 anni del festival, come ha annunciato la presidente Silvia Polidori durante la presentazione del programma a Perugia, nel salone d'Onore di palazzo Donini: "Sarà un viaggio musicale e culturale che per oltre due settimane trasformerà l'Umbria in una vera e propria 'capitale mitteleuropea', dove il dialogo tra tradizione e contemporaneità diventa il filo conduttore di un cartellone diffuso tra teatri, chiese, musei e luoghi simbolo del territorio". Il progetto artistico, firmato dal direttore Massimo Mercelli, costruisce un percorso che parte dalle corti illuminate del Settecento, dove operava Carl Philipp Emanuel Bach, e si sviluppa attraverso le grandi capitali musicali europee, raccontando l'evoluzione del linguaggio sonoro fino al Novecento e oltre. Ad aprire il festival, giovedì 27 agosto al Teatro degli Illuminati, sarà il pianista Ramin Bahrami, protagonista di un programma che proporrà musiche di Bach, Schumann, Mozart e Beethoven, con la celebre Sonata "Al chiaro di luna". Bahrami sarà anche artista in residenza e figura centrale dell'edizione, coinvolto in altri due momenti chiave: il concerto "Metti una sera a Sanssouci - Tra Federico il Grande di Prussia e la famiglia Bach", in programma martedì 8 settembre a Sansepolcro (Arezzo), e lo spettacolo in prima assoluta "Bach Dance Concert", che chiuderà il Festival venerdì 11 settembre, un dialogo tra musica e danza contemporanea con la Compagnia Nazionale Zappalà Danza. Figura cardine dell'intero festival sarà Johann Sebastian Bach, accanto a compositori come Franz Schubert, Johannes Brahms, Gustav Mahler e Arnold Schönberg, fino ad arrivare al Novecento di Kurt Weill. Il programma si articolerà in concerti cameristici e spettacoli interdisciplinari, accostando capolavori del repertorio classico e romantico a nuove commissioni dedicate a compositori contemporanei europei. Accanto alle stelle internazionali come il già citato Bahrami, ma anche Robert Lehrbaumer, Sergei Malov, Tamás Érdi, Luigi Piovano, si esibiranno ensemble di prestigio mondiale come la Wiener Kammersymphonie, il Bavarian Brass Sextet Ensemble Classique, il Trio Yablonsky, il Trio d'archi di Salisburgo e il Quartetto di Venezia, in dialogo con giovani interpreti emergenti. "Il Festival delle Nazioni - ha affermato Tommaso Bori, vicepresidente e assessore alla Cultura della Regione Umbria - torna come una grande occasione di cultura che mette in dialogo la musica con il nostro patrimonio storico e artistico. Una edizione che lancia nuovamente un messaggio forte di fusione e contaminazione tra i popoli, dirompente nel momento che stiamo vivendo. Si tratta di un'edizione che ci prepara al grande evento dei 60 anni che avrà come protagoniste tutte le nazioni dell'Europa". "L'Assemblea legislativa dell'Umbria - ha inoltre sottolineato la presidente Sarah Bistocchi - ha ancora sostenuto da tutti i punti di vista il Festival delle Nazioni, perché crediamo che incarni due concetti a noi molto cari, la cultura e la pace, con al centro il rispetto reciproco e il dialogo tra le nazioni". Michela Botteghi, assessora alla Cultura di Città di Castello, portando i saluti del sindaco Luca Secondi, ha evidenziato che "oltre allo straordinario aspetto artistico e culturale, il festival si conferma unico anche sotto il profilo della promozione delle bellezze della città e del comprensorio con i suoi contenitori di pregio e suggestione che ospiteranno i concerti e gli spettacoli".

Città di Castello/Umbertide

08/05/2026 12:37

Redazione