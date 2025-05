C.Castello: campionato regionale di calcio a 5 FISDIR

Organizzato da La Pantera Asd Odv, martedì 3 giugno nel campo sportivo U.S.U. in Via Lazio si svolgerà un torneo di calcio a 5 valevole per il campionato di calcio a 5 FISDIR (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivi relazionali) Umbria - CIP (Comitato Italiano Paralimpico) Umbria. Alla manifestazione saranno presenti numerose squadre tra cui “Peter Pan” Umbertide, Asd “Beata Margherita” di Città di Castello, K/T Gubbio, Atletica “La Tarsina” di Gualdo Tadino ed i padroni di casa de “La Pantera” di Umbertide. Oltre 30 atleti saranno impegnati in quella che si preannuncia come una bella mattinata di sport.

Programma:

Ore 9,30 - Ritrovo

Ore 10 - Inizio gare

Ore 12,30 - Conclusione gare

La FISD è la Federazione Sportiva Paralimpica cui il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) ha demandato la gestione, l’organizzazione e lo sviluppo dell’attività sportiva per gli atleti con disabilità intellettiva e relazionale.

L'associazione La Pantera è nata nel 2001 ed è diventata nel corso degli anni un importante punto di riferimento sportivo e sociale: attualmente conta 16 atleti che svolgono varie discipline tra cui atletica leggera, bocce, tennis tavolo, nuoto e calcio a 5. L’associazione rivolge un ringraziamento particolare alla società sportiva Agape, alla Misericordia Val di Pierle e al dott. Carlo Tramontana per la loro disponibilità.

