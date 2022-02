C.Castello: serrata attività di controllo del territorio

Anche nell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Città di Castello sono stati impegnati anche nell’attività di controlli al rispetto delle prescrizioni conseguenti all’epidemia da coronavirus, anche ai controlli su strada. Oltre ai numerosi servizi esterni messi in campo da nord a sud del territorio per le attività di controllo conseguenti ai provvedimenti del Governo, che hanno visto circa 300 persone identificate e circa 130 esercizi commerciali ispezionati al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni conseguenti all’epidemia da coronavirus, massimo è stato anche l’impegno per contrastare alcune fattispecie di reato, in particolare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. In tal senso, i Militari dell’Aliquota Operativa di Compagnia, durante un normale pattugliamento nel centro storico di Città di Castello, hanno notato un 32enne del posto già noto ai Carabinieri, aggirarsi con fare sospetto. Fermato e sottoposto a controllo, lo stesso è stato trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente del tipo hashish immediatamente sottoposta a sequestro. Il giovane è stato quindi segnalato alla prefettura di Perugia quale assuntore di sostanze stupefacenti. I Militari della Stazione Carabinieri di Città di Castello invece, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti un 22enne del posto trovato in possesso di circa 8 grammi di hashish. Il giovane è stato controllato in questa frazione Gattanera in compagnia di altri due coetanei con i quali aveva poco prima consumato parte della sostanza stupefacente, prima dell’arrivo dei militari operanti. Al termine delle operazioni il giovane, come detto, è stato denunciato in stato di libertà alla competente A.G. mentre i due amici, un 25enne del posto ed un 26enne delle Marche, sono stati segnalati alla Prefettura di Perugia quali assuntori di sostanze stupefacenti. Infine i Militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia, sempre in Città di Castello, hanno controllato due giovani, un 20enne nato nella provincia di Arezzo ed un 20 nato in Moldavia, entrambi residenti a Città di Castello, trovati in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish. Anche in questo caso la sostanza è stata sequestrata e i due giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Perugia.

Città di Castello/Umbertide

10/02/2022 13:53

Redazione