C.Castello: una eco-bandiera da record con i pensieri di 800 bambini

Una eco-bandiera collettiva della pace definita la più lunga del mondo dedicata a papa Francesco e al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stata srotolata nel centro storico di Città di Castello. Un maxi-telo bianco di quasi 100 metri di lunghezza (97 per la precisione) e due e trenta di larghezza con disegni, messaggi, e pensieri colorati scritti da 800 bambini e studenti delle scuole primarie e secondarie tifernati e di altre nazioni. "Un messaggio positivo di speranza e di fraternità che tutti insieme vogliamo dedicare al mondo ed in particolare a papa Francesco e al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da sempre protagonisti del messaggio di pace", hanno spiegato i numerosi presenti, secondo quanto riferisce il Comune di Città di Castello. Tutto ha preso inizio dal primo lenzuolo, una parte del "corredo" della nonna della promotrice dell'evento, Moira Lena Tassi, artista. A quello con le prime parole riferite alla pace scritte dai bambini in lingue diverse se ne sono aggiunti tanti altri, in tessuti riciclati, poi cuciti ed assemblati fino a comporre una vera e propria opera d'arte finale da guinness dei primati. L'artista ha quindi guidato gli alunni nella realizzazione della "bandiera della pace collettiva più lunga del mondo", attraverso percorsi didattici concordati con i docenti per promuovere l'educazione alla fratellanza fra i popoli. Il progetto, "Visioni senza tempo, tra umanità e sogni di speranza" si è svolto attraverso una serie di incontri nelle scuole partecipanti, durante i quali gli studenti hanno disegnato e scritto messaggi di pace e di amore su grandi pezzi di stoffa bianca riciclata (lenzuola usate). Diversi metri della eco-bandiera sono stati realizzati in collaborazione con studenti di diverse nazionalità, come Varsavia con la scuola "Szkola Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin", e Laredo, vicino a Bilbao. Da lunedi 7 aprile la eco bandiera verrà esposta all' interno della chiesa di San Domenico. Viaggerà poi non solo in Italia, "ma in ogni angolo del nostro pianeta portando ovunque un messaggio di pace e fratellanza".

Città di Castello/Umbertide

06/04/2025 18:52

Redazione