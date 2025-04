Rugby Gubbio: i lupi perdono 32-15 contro Firenze. Perdono anche i Centauri U18, vincono gli U16 contro Lucca

Nella penultima partita del Campionato Nazionale di Serie B 2024/2025 il Rugby Gubbio non è riuscito ad espugnare il campo Mario Lodigiani di Firenze, perdendo 32-15 contro l'Unione Rugby Firenze. I troppi errori degli eugubini condizionano la prestazione, la partita inizia subito in salita, con 2 mete dei toscani che portano, dopo pochi minuti, il risultato sul 10-0 per i padroni di casa. Ci pensa Francesco Giorgini ad accorciare le distanze segnando una meta, 10-5.

L'Unione Rugby Firenze però continua ad attaccare in modo efficace e va di nuovo in meta (trasformata), 17-5. La mischia del Rugby Gubbio va in meta dopo pochi minuti con palla schiacciata da Silvano Broqua, 17-10, ma il Firenze riallunga con una punizione, 20-10.

Finisce così il primo tempo, coach McDonnell tenta di rimettere i suoi giocatori nella giusta careggiata ma all'inizio del secondo tempo è il Firenze ad andare di nuovo in meta.

25-10, che diventano 32-10 con un'altra segnatura dei toscani.

Nel finale il Rugby Gubbio risponde con una bellissima meta di forza di Lorenzo Urbanelli, ma al fischio finale dell'arbitro il tabellone del punteggio segna 32-15 per il Firenze.

Complimenti ai toscani per aver giocato una bella partita e aver meritato la vittoria.

E' stato il penultimo match di un Campionato molto equilibrato e difficile, in cui ogni partita è stata una battaglia continua per 80 minuti. Onore anche ai lupi del Rugby Gubbio!

Per il Rugby Gubbio sono scesi in campo: Romagnoli Poloni, Di Fiore, Giorgini, Fioriti, Piobbichi, Smacchi, Puica, Urbanelli, Sonini, Broqua, Caroli, Capannelli, Giacomini, Pretotto, Ferranti, Prosperini, Casagrande, Mango, Bellucci, Ghirelli, Sciamanna, Lorenzi.

Giovanili e Minirugby

I Centauri U16, impegnati a Foligno contro il Rugby Lucca hanno vinto 51-21. Per ragazzi di Gubbio, Foligno e Città di Castello è stata l'ultima partita del Campionato Regionale Toscana U16.



A Perugia i Centauri U18 hanno perso contro lo Junior.

Bellissima domenica di MiniRugby al Coppiolo di Gubbio, dove si è tenuto il raggruppamento regionale U8-10-12. Tantissimi bambini e ragazzi hanno riempito il campo con grande impegno, determinazione e correttezza.

Prossimi appuntamenti

Domenica 13 Aprile tornerà in campo la Cadetta del Rugby Gubbio, in casa della Ternana, per il Campionato Regionale di Serie C.

Due settimane di pausa e recupero per la Serie B del Rugby Gubbio, che sarà di nuovo in campo il 26 Aprile (sabato), a Gubbio, contro la Capitolina, nella 18° e ultima giornata del Campionato. Obiettivo: chiudere la stagione in bellezza regalando al pubblico di casa un'altra bella prestazione, magari vittoriosa.

Domenica 27 Aprile i Centauri U18 saranno sul campo degli Amatori Ascoli.

Gubbio/Gualdo Tadino

06/04/2025 18:08

Redazione