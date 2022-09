Chiusura della statale Contessa nel 2023. Posticipato l'avvio del cantiere

Slitta la chiusura della Strada Statale della Contessa prevista inizialmente per il mese di ottobre. I lavori di risanamento strutturale da parte di Anas da 2,7 milioni di euro, non inizieranno prima del 2023, nei primi mesi dell'anno. Infatti non è ancora conclusa la fase di progettazione esecutiva: mancano alcune integrazioni di carattere tecnico che hanno portato alla dilatazione dei tempi. I lavori comunque già da tempo sono stati avviati per l'arteria di collegamento tra l'Umbria e le Marche, nel tratto eugubino della galleria e del viadotto. Dallo scorso 17 marzo ridotta la circolazione dei mezzi a senso unico alternato mediante impianto semaforico, che sta ancora interessando la statale. Il primo cittadino, Filippo Stirati, che Anas afferma di aver messo al corrente del posticipo del cantiere, durante l'ultimo Consiglio Comunale, ha in effetti riferito che negli scorsi giorni ha ricevuto in comune i titolari delle attività commerciali che sorgono lungo la Contessa, che da tempo lamentano la poca comunicazione sui tempi del cantiere e si sono rivolti ad un legale per cercare di capirci qualcosa di più. Prossimamente il sindaco incontrerà Anas per capire come svilupperanno i lavori, dal momento che quelli al viadotto saranno più complessi e lunghi rispetto a quelli per la galleria. A tale proposito sono in corso ulteriori indagini tecniche per avere maggiori dettagli sugli interventi da svolgere. Intanto dallo scorso 12 al prossimo 25 settembre lavori in corso sulla vecchia strada della Contessa, chiusa al transito ad eccezione dei veicoli dei residenti. Tale direttrice fungerà da percorso alternativo per il transito da e verso le Marche durante i mesi di chiusura della statale.

Gubbio/Gualdo Tadino

15/09/2022 07:11

Redazione