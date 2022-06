Ciclismo: Trofeo San Benedetto, seconda edizione a Norcia

Le giovani promesse del ciclismo italiano si sono date appuntamento a Norcia, domenica 5 giugno, per il 2° Trofeo San Benedetto, Coppa San Michele. La gara, patrocinata dal Comune di Norcia e organizzata con l' Unione Ciclistica Foligno vedrà protagonista la categoria Juniores. La presentazione dei team è avvenuta alle 13,30 in Piazza San Benedetto, sede anche della partenza ufficiosa e della premiazione alle 17,30. Il 'Km 0', partenza della gara, allestito in Via del Commercio, raggiunta dagli atleti con andatura turistica, percorrendo a ritroso Corso Sertorio da Piazza San Benedetto, tra gli applausi dei numerosi turisti presenti in città. A dare il via alla gara il Sindaco di Norcia, il Presidente del Consiglio Comunale e l'Assessore allo Sport. "Come Amministrazione comunale siamo lieti di aver patrocinato nuovamente questa iniziativa cui crediamo molto, in cui ben si coniuga lo sport con le peculiarità dell'ambiente" ha detto l'Assessore allo Sport del Comune di Norcia. "Questa competizione, valida ai fini del ranking agonistico, consente a molti giovani di mettere in mostra le loro doti agonistiche e l'augurio è che anche questa gara possa contribuire a far emergere nuovi campioni, nello spirito di una sana competitività, come avvenuto lo scorso anno con il campione uscente Samuele Bonetto, laureatosi campione del mondo nell’Inseguimento Individuale pochi mesi dopo il trionfo a Norcia. Una manifestazione oggi divenuta sempre più internazionale - prosegue - con la partecipazione di un team messicano e la presenza di corridori Cechi, Australiani e uno dall'Ucraina. Lo sport è universale, non ha confini e la pace e l'uguaglianza sono suoi valori fondanti. Grazie agli organizzatori, all'UC Foligno di aver scelto nuovamente il nostro territorio e disputare il 2° Trofeo San Benedetto - Coppa San Michele. Grazie anche alle forze dell'ordine impegnate in questa giornata, dalla Polizia Locale ai Carabinieri e all'assistenza sanitaria al seguito della corsa e a tutti coloro che si sono prodigati alla riuscita della manifestazione" conclude l'Assessore. Da via del Commercio quindi l'avvio della gara in un anello che misurerà 10,3 km e dovrà essere ripetuto per 10 volte, con l’ascesa di San Pellegrino come principale difficoltà altimetrica da affrontare ad ogni tornata. Con l’aggiunta del breve tratto in linea di andata e ritorno verso il traguardo si è percorsa la distanza complessiva di 107,7 km, ideale per far emergere appunto atleti di fondo e di qualità. Oltre 20 i team alla partenza, provenienti da Umbria, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Campania, con l’aggiunta dei messicani della AR Monex.

