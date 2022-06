Cannara: “InCanto sulle Vie di Francesco” per riscoprire i luoghi francescani della cittadina

“InCanto sulle Vie di Francesco”, serie di eventi che, patrocinata dalla Regione Umbria e numerose altre istituzioni, spazia tra Umbria, Toscana e Marche, giunge domenica 5 giugno pomeriggio anche nella “francescanissima” Cannara, luogo simbolo della nota predica agli uccelli di San Francesco e della nascita dell’Ordine Francescano Secolare.

L’iniziativa, giunta alla sua nona edizione, prevede di percorrere tratti di antichi percorsi francescani facendo tappa, di tanto in tanto, in luoghi significativi in ognuno dei quali un coro propone l’ascolto di alcune proprie esibizioni.

Ad offrire i propri canti saranno il Coro “Concentus Vocalis in Polifonia” di Cannara, coro ospitante e organizzatore, il Coro “Città di Piero Domenico Stella” di Sansepolcro, il Coro “I Madrigalisti di Perugia”, il Coro giovanile “Concentus Vocalis” di Cannara e, ospite d’eccezione, la Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco - Assisi. Inizio alle ore 16.30 in località Piandarca.

Assisi/Bastia

04/06/2022 10:12

Redazione