Città di Castello protagonista del primo matrimonio in mare nello stretto di Messina

Nel suo territorio il mare non c’è, ma Città di Castello farà parte della simbolica traversata tra i momenti belli e le vicende difficili del mare della vita di cui Mara Colletti, 54 anni, e Marco Uttinacci, 60 anni, saranno protagonisti con l’impresa senza precedenti di giovedì 29 giugno, il primo matrimonio nelle acque dello stretto di Messina. La coppia nuoterà tra Sicilia e Calabria indossando due cuffie rosse con lo stemma del Comune su un lato e quello dei Nuotatori Tifernati Polisport dall’altro, perché ad accompagnarli nell’altare in mezzo alle onde sarà l’amico fraterno Francesco Serafini, anima della società natatoria master della città. Dopo essersi sposati una settimana fa a Bracciano con rito civile, Mara e Marco si scambieranno le fedi esattamente in mezzo allo stretto di Messina, dove saranno circondati da circa 30 atleti master provenienti da tutta Italia, con cui completeranno la traversata di circa 4 chilometri tra Capo Peloro, sulla sponda siciliana, fino a Cannitello, su quella calabrese, nei pressi di Scilla. All’approdo sulla spiaggia rinnoveranno le promesse di matrimonio al cospetto dell’amico Francesco, nel doppio ruolo di celebrante del rito e di ambasciatore di Città di Castello designato dal sindaco Luca Secondi e dall’assessore allo Sport Riccardo Carletti, a nome dei quali farà dono agli sposi di una targa commemorativa dell’impresa realizzata dal Comune e di un volume dedicato a Raffaello Sanzio, tra i grandi nomi della storia dell’arte ad aver lavorato nella città tifernate. “Quella di Mara e Marco è una bellissima storia di cui siamo orgogliosi far parte, accompagnandoli in questa impresa inedita che parla della forza dell’amore, ma anche di come lo sport aiuti molto spesso le persone ad affrontare le brutte soprese e i momenti difficili che la vita a volte riserva”, affermano Secondi e Carletti, nell’esprimere “la riconoscenza dell’amministrazione comunale e della comunità tifernate per aver legato Città di Castello a un momento così importante e ricco di significato della propria vita”. “Una testimonianza d’affetto che – sottolineano Secondi e Carletti - davvero ci tocca il cuore e che non vediamo l’ora di ricambiare - accogliendo Mara e Marco al più presto nella nostra città per abbracciarli e condividere di persona questa meravigliosa pagina che hanno deciso di scrivere”. Di casa a Città di Castello da tanti anni, Mara e Marco si sono innamorati delle sue bellezze, ma soprattutto della piscina comunale di via Engels dove vengono regolarmente per nuotare al Meeting Galluzzi, ma anche alla maratona di 24 ore di nuoto che viene organizzata sotto le festività natalizie. Nell’impianto natatorio tifernate Mara, che non sapeva nuotare ed è entrata in piscina nel 2006 su consiglio degli specialisti che la curavano per una rarissima patologia, è divenuta nel 2016 la prima donna master al mondo a nuotare 3.000 metri a delfino. Un record che ha stabilito un legame per la vita con la città e con i suoi sportivi, tra i quali la coppia ha molti amici, a cominciare proprio da Serafini e dal presidente della società Valentino Cerrotti. “Per me sarà una prima volta, perché non ho mai effettuato una traversata in mare a nuoto e finora ho gareggiato solo in piscina, ma a Mara e Marco non potevo che dire sì, in nome dell’amicizia meravigliosa che ci unisce”, afferma Serafini, atleta con alle spalle la partecipazione ai Campionati Mondiali master del 2012 a Riccione e ai Campionati Europei master di Eindhoven (2013), Londra (2016), Kranj (2018) e Roma (2022). “Sarà un vero onore e un grandissimo piacere essere al loro fianco anche in questa bellissima impresa, non solo come amico, ma anche come ambasciatore della mia città”, evidenzia Serafini. “Mara e Marco sono persone che meritano il meglio – aggiunge l’amico tifernate - una coppia che per vicenda personale e percorso sportivo è assolutamente unica nel mondo dello sport e che con le proprie scelte, come dimostrano una volta di più con la traversata dello stretto di Messina, sa sempre sottolineare quale valore attribuisca ai legami umani e alle esperienze della vita”. A parlare con il cuore del rapporto affettivo con la coppia e della trepidazione per questa nuova impresa che li vedrà protagonisti è anche il presidente dei Nuotatori Tifernati Polisport Cerrotti. “Mara e Marco fanno parte del mondo del nuoto di Città di Castello, sono sempre con noi per ogni manifestazione che organizziamo, al punto che li consideriamo atleti onorari della nostra società”, spiega Cerrotti, che rimarca “il legame veramente profondo che li unisce a Città di Castello, per una piscina che amano e l’accoglienza dei tifernati che hanno apprezzato fin dal primo momento, stabilendo rapporti di vera amicizia con tanti di noi”. La traversata a nuoto dello stretto di Messina di giovedì 29 giugno sarà organizzata dalla Swimming Travel nel rispetto delle norme locali ed internazionali emanate dalle autorità marittime e nella massima sicurezza. L'evento sarà documentato da una copertura mediatica completa, con riprese in diretta e un servizio fotografico che saranno disponibili sulla pagina Facebook e sui profili social dedicati.

Città di Castello/Umbertide

26/06/2023 15:32

Redazione