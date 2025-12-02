Città di Castello si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica

La Fondazione “Milano Cortina 2026” ha confermato che la fiamma olimpica, simbolo dei XXV giochi olimpici invernali, attraverserà il comune di Città di Castello mercoledì 10 dicembre. L'evento segna una tappa fondamentale del suo viaggio attraverso l'Italia, celebrando i valori olimpici e comunicando le eccellenze del territorio. Il viaggio della Fiamma Olimpica si estende per 63 giorni, coprendo 12.000 chilometri e toccando tutte le 110 province della penisola. Il sacro fuoco è stato acceso a Olimpia il 26 novembre 2025 ed arriverà in Italia, a Roma, il 4 dicembre, da dove inizierà ufficialmente il suo percorso il 6 dicembre. L'itinerario è studiato per rendere omaggio al grande patrimonio storico-culturale del Paese, illuminando molti dei 60 siti italiani iscritti nella lista dei patrimoni dell'umanità Unesco. Il tragitto prevede tappe iconiche, tra cui Napoli a Natale e Bari per capodanno. Il 26 gennaio, la fiamma tornerà a Cortina d’Ampezzo, a 70 anni esatti dalla cerimonia d’apertura del 1956, per concludere il suo percorso a Milano con l'ingresso allo stadio San Siro la sera di venerdì 6 febbraio 2026. Il percorso e la tappa Umbra. Città di Castello è stata designata come comune di passaggio per il sacro fuoco di Olimpia. Nella giornata del 10 dicembre, i tedofori, fra cui atleti tifernati e alto tiberini, partiranno da Perugia e porteranno la fiamma a Città di Castello, prima di proseguire il proprio percorso nella vicina toscana. Il passaggio della fiamma olimpica è previsto nella fascia oraria dalle ore 10,40 alle ore 11,30, con partenza da Via A. Bologni. L'amministrazione comunale, in base alla convenzione sottoscritta con la Fondazione Milano Cortina 2026, si sta adoperando per garantire il successo dell'evento attraverso un'organizzazione attenta e inclusiva. Saranno garantiti l'ordine pubblico, l'idonea regolamentazione del traffico con la presenza dei necessari presidi tramite la polizia locale e i volontari della protezione civile. È stato messo a disposizione il palazzetto dello sport «A. Joan» di via Engels quale Collection Point a supporto dell’organizzazione. Il comune sta attivando i canali di informazione di competenza territoriale, in particolare coinvolgendo le scuole, le associazioni sportive e le associazioni di persone con disabilità, per assicurare la massima partecipazione della cittadinanza. “L'amministrazione comunale – hanno precisato il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo sport, Riccardo Carletti - supporta la promozione dei simboli e valori del movimento olimpico, contribuendo alla creazione della Legacy dei giochi. Invitiamo tutti i cittadini, le associazioni e gli studenti a partecipare a questo storico evento per celebrare insieme i valori dello sport e della comunità.” A tale proposito è stata emessa una ordinanza, la numero 397, del dirigente della polizia locale con cui, mercoledi 10 dicembre, si stabilisce l’istituzione provvisoria della seguente disciplina di traffico: divieto di sosta con rimozione forzata (riservati agli organizzatori), dalle ore 08,00 alle ore 12,30 e comunque fino al termine dell’evento, su 20 stalli di sosta che verranno delimitati da opportuna segnaletica e situati in via Engels nell’area prospiciente il palazzetto dello sport “andrea Joan” e su 20 stalli di sosta che verranno delimitati da opportuna segnaletica situati nel parcheggio privato ad uso pubblico del centro commerciale “il castello”; divieto di sosta con rimozione forzata (compreso autorizzati), dalle ore 08,00 alle ore 12,30 e comunque fino al termine dell’evento su tutto corso v. Emanuele, via m. Angeloni, piazza r. Sanzio, via xi Settembre; Divieto di transito dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e comunque fino al termine dell’evento a tutti i veicoli (tranne mezzi in urgenza ed Emergenza), nelle vie e piazze di seguito indicate e divieto di accesso su tutte le loro vie di immissione: su via engels nel tratto ricompreso tra via f.m. malfatti e via a. Bologni, via a. Bologni e su tutta via r. De cesare, dalla rotatoria “lidia menapace” fino alla rotatoria “teresa mattei”, tutto viale v.Veneto fino alla rotatoria “tina anselmi”, via l. Franchetti dalla Rotatoria “tina anselmi”, fino all’intersezione con via di rignaldello, Corso v. Emanuele, via s. Antonio, piazza g. Matteotti, via degli albizzini, Tutta via m. Angeloni, via dei lanari, via xi settembre, via a. Diaz Dall’intersezione con via xi settembre fino a via b. Buozzi, via b. Buozzi Dall’intersezione con viale moncenisio fino a via piero della Francesca, via piero della francesca fino al primo ingresso del Parcheggio privato ad uso pubblico del centro commerciale “il Castello”, dalla rotatoria servente il centro commerciale “il Castello” su via piero della francesca direzione centro citta’ (con possibilita’ di accesso alle aree commerciali ivi presenti). Dopo Perugia, il 10 dicembre 2025 la Fiamma Olimpica illuminerà lo splendido centro storico di Siena, Patrimonio Mondiale. Toccherà prima Gubbio, Castiglione del Lago Città di Castello, insieme ad Arezzo, Montepulciano e le Crete Senesi. Proseguirà poi verso Pienza, Montalcino e infine proprio Siena.

Città di Castello/Umbertide

02/12/2025 12:14

Redazione