Colacem nella classifica delle 100 aziende italiane più attente al clima. Il dossier di "Corriere della Sera" e "Statista"

Dalle colonne de "Il Corriere della Sera" arriva un prestigioso riconoscimento per Colacem. L'azienda eugubina è l'unica umbra e la sola del settore cemento ad essere stata inserita nella classifica delle 100 imprese italiane più attente al clima e al tema della sostenibilità ambientale, più green ed eco-friendly. La graduatoria, elaborata da 'Pianeta 2030' del Corriere e "Statista" (la piattaforma digitale tedesca che gestisce uno dei principali portali di statistica e business intelligence al mondo), riunisce le realtà imprenditoriali che nel biennio 2018-2020 sono state in grado di ridurre le emissioni di CO2 (dirette ed indirette) in relazione al proprio fatturato. La selezione è stata fatta su un totale di 700 aziende con sede in Italia (di diversi settori: dalla moda all'alimentare, dalle telecomunicazioni alla chimica) con un bilancio consolidato. Di queste, il 15% rientra nel settore bancario, il 14% è relativo al mondo energetico e l'11% ai prodotti e compenenti industriali. La Lombardia è la regione con più imprese presenti in classifica (ben 45); subito sotto Emilia Romagna e Veneto. Tra i grandi nomi spiccano Geox, Beghelli, Fastweb, Gruppo Hera, Enel. Un riconoscimento dunque ancora più importante per l'eugubina Colacem e che però non stupisce: da più di sessant'anni l'azienda lega il proprio nome all'attenzione e al rispetto ambientale. In questa ottica, dal 2007 elabora il rapporto di sostenibilità in accordo con gli standard internazionali del Global Reporting Initiative.

Gubbio/Gualdo Tadino

29/01/2022 11:09

Redazione