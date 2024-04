Concerto della Banda Musicale “Città di Gualdo Tadino” al Teatro Don Bosco venerdì 12 aprile

La Banda Musicale “Città di Gualdo Tadino” ha aderito al all’iniziativa benefica promossa dal Comitato “Beato Angelo” nell’ambito delle celebrazioni per il settimo centenario della morte del Patrono della Città, dedicata alla raccolta fondi a favore delle Suore del Verbo incarnato di Betlemme e Gaza. L’associazione musicale parteciperà alle iniziative del Premio Beato Angelo con un concerto intitolato “La mia banda suona il Jazz”, appositamente allestito per l’occasione, al quale parteciperà come ospite d’onore il Maestro Enrico Intra, pianista, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra tra i più importanti nella storia del jazz europeo. In programma la prima esecuzione del brano che da il titolo al concerto, composto dal Maestro Intra, che al pianoforte affiancherà la Banda anche nell’esecuzione di alcuni brani del repertorio attuale del complesso. Nella scaletta musiche dei generi tradizionalmente eseguiti dalla Banda di Gualdo Tadino, comprendenti jazz degli anni d’oro, colonne sonore, musica latina e moderna di autori di tutto il mondo. Il concerto si terrà il giorno venerdi 12 aprile presso il Teatro don Bosco con inizio alle ore 21.00. L’ingresso sarà con offerta libera e l’incasso verrà interamente devoluto alle Suore di Betlemme.

Gubbio/Gualdo Tadino

03/04/2024 15:46

Redazione