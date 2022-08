Strade Contessa e Flaminia: si è tenuto stamane a Cantiano il primo incontro sulle criticità relative alla viabilità di queste due arterie fondamentali tra Umbria e Marche. Le amministrazioni comunali di Gubbio, Fano e Cantiano si muovono in sinergia per chiedere la conclusione dei lavori in tempi rapidi, ma all'incontro stamani mancavano all'appello Anas e le Regioni Umbria e Marche.

I dettagli, le immagini e le interviste stasera nel tg di TRG ( canale 13 ) ore 19.30, replica 20.30

Gubbio/Gualdo Tadino

01/08/2022 19:14

Redazione