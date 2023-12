Contessa, stasera speciale LINK ore 21.15 su TRG. Dalla chiusura la scorsa primavera alla sua riapertura

La Contessa, dalla sua chiusura la scorsa primavera, ai disagi per residenti e operatori economici che vivono tra Umbria e Marche, al cantiere con le sue fasi d'avanzamento, fino all'inaugurazione lo scorso 18 dicembre.

Tutto questa stasera a LINK, ( canale 13 TRG ) alle ore 21.15, uno speciale curato da Ludovica Cacciamani per raccontare un territorio e le sue sfide non ancora tutte vinte. Si riapre, infatti, una strada fondamentale per la viabilità, resta l'obiettivo di valorizzare una via di comunicazione con l'Adriatico oggi in grande sofferenza.

Gubbio/Gualdo Tadino

20/12/2023 19:02

Redazione