Controlli straordinari del territorio, a Bastia Umbra giovane beccato con marijuana

In contemporanea al progetto “Borghi Sicuri” e ai controlli finalizzati al rispetto delle normative per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, proseguono anche i controlli straordinari del territorio fortemente voluti dal Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai con l’obiettivo di innalzare la percezione di sicurezza della popolazione e prevenire i reati predatori e i furti. Per il weekend, sono stati predisposti mirati servizi con l’impiego di pattuglie anche del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche. I controlli hanno riguardato anche il territorio di Assisi e Bastia Umbria dove sono state identificate 145 persone e 33 i veicoli controllati nel corso dei 7 posti di controllo effettuati. Monitorati anche 16 esercizi pubblici. A Bastia Umbra, gli agenti del Commissariato di Assisi, nel corso di alcune attività di monitoraggio dei pubblici esercizi hanno segnalato un giovane per detenzione di sostanza stupefacente. Alla vista degli agenti, il giovane che era seduto al tavolo di un locale della cittadina, ha gettato qualcosa a terra. Un comportamento che è stato subito notato dagli operatori che, insospettiti, si sono avvicinati rinvenendo una bustina di 0,70 grammi di marijuana. Dopo aver identificato il giovane e aver provveduto al sequestro della sostanza stupefacente, il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Perugia.

Foligno/Spoleto

13/02/2022 16:11

Redazione