Dai cellulari ai turisti, ad Assisi sistema innovativo per rilevare le presenze

Si chiama “Destinazione Assisi” ed è un progetto che propone un sistema innovativo e unico in Umbria per rilevare le presenze turistiche nella città serafica, basato su un particolare algoritmo che consente di analizzare numeri e provenienze, partendo dai dati raccolti dalla rete telefonica mobile, in modalità anonima e nel pieno rispetto della privacy. In pratica, si parte dalle SIM card dei telefoni cellulari che si collegano alla rete TIM per arrivare a ottenere dati affidabili e quasi in tempo reale, su base giornaliera, sulla totalità dei visitatori. La piattaforma di rilevazione delle presenze è stata realizzata, per il Comune di Assisi, da TIM Enterprise e Olivetti, la digital company del Gruppo TIM specializzata nello IoT e nell’elaborazione dati, con la collaborazione dell’umbra Incipit Consulting. L’obiettivo è quello di tracciare un identikit quantitativo e qualitativo dei turisti, individuandone provenienza geografica, fascia di età, sesso e luoghi più visitati per gestire meglio i flussi e orientare in maniera più strutturata ed efficace attività, servizi offerti e promozione del territorio. Il progetto – avviato nel 2018 e perfezionato nel corso del 2022 – è stato presentato stamani in una conferenza nella città serafica, presenti Stefania Proietti, sindaco di Assisi, Fabrizio Leggio, assessore al turismo e al marketing territoriale di Assisi, Giulio Proietti Bocchini, responsabile dell’ufficio turismo e marketing territoriale del Comune di Assisi, Paolo Desinano esperto di Incipit Consulting, Sandro Preziosi, area manager Pubblica amministrazione locale Marche Umbria di TIM Enterprise, Fabio Ferrante, Pre Sales IoT Solution e coordinatore progetti Smart City di Olivetti (TIM Enterprise). La speciale applicazione consente di ottenere in maniera semplice e veloce, su base giornaliera, dati affidabili relativi alla presenza di turisti ed escursionisti nel territorio comunale. Il sistema è sempre attivo e tecnicamente si basa sul servizio “TIM City Forecast”, che opera sulla rilevazione delle SIM radiomobili e consente prestazioni nettamente superiori, in termini di efficacia ed efficienza, rispetto a quelle in uso in passato o in altre realtà. Quella delle SIM card è una fonte preziosa di dati e misura con accuratezza i flussi turistici, articolandoli per segmenti geografici e demografici e rilevando, in forma anonimizzata e aggregata, elementi come provenienza dei visitatori, sesso, età, movimenti e punti di interesse all’interno della città. In questo modo, si arriva a un’interpretazione articolata e variabile del cosiddetto destination management, in grado di tracciare in maniera puntuale l’evoluzione continua della domanda e di suggerire opportuni adattamenti dell’offerta.

03/02/2023 14:58

