Dario Fabbri a Perugia con “Che mondo fa?”. La sua analisi geopolitica tra conflitti e sfide economiche

Appuntamento sabato 20 dicembre, alle 11.00, nella Sala dei Notari di Palazzo dei Priori.

“Che mondo fa?”. È da questa domanda che partirà Dario Fabbri, tra i più autorevoli analisti geopolitici italiani e direttore della Rivista Domino, protagonista dell’incontro in programma a Perugia sabato 20 dicembre, alle ore 11.00, nella prestigiosa Sala dei Notari di Palazzo dei Priori. Un appuntamento prezioso per comprendere come le dinamiche della geopolitica globale - profondamente segnate dai conflitti in corso - stiano ridisegnando il presente e il futuro del nostro Paese e della stessa Umbria, con inevitabili ricadute sul tessuto sociale ed economico. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Perugia e dall’Università degli Studi di Perugia, è organizzata dalla Fondazione Carlo Lorenzini che, anche quest’anno, rinnova il suo modo speciale di fare gli auguri di Natale: con un grande evento che arricchisce il dibattito culturale della città e dell’intera regione, in piena coerenza con la sua missione di promuovere conoscenza, pensiero critico e nuove idee, soprattutto tra i giovani.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.
È consigliata la prenotazione scrivendo a f.carlolorenzini@gmail.com o contattando il numero 075 5008600 (Studio Associato Guarducci – Lorenzini).

Perugia
12/12/2025 14:25
Redazione
