Skin ADV

Distretto dell'Appennino umbro - marchigiano: nasce l'Atlante enogastronomico. Domani a Gubbio la presentazione

 

L'Appennino umbro - marchigiano non come confine, ma come punto di unione di due territori che condividono storia, tradizioni, artigianalità, difficoltà, prospettive. 

E' questo lo scopo che già dal 2013 ha portato alla creazione del Distretto dell'Appennino umbro marchigiano, 35 Comuni di Umbria e Marche uniti dal fine di promuovere una terra fortemente identitaria. 

Con lo stesso intento è nata l'Associazione per lo Sviluppo dell’Appennino Umbro Marchigiano, braccio operativo del Distretto, promotrice del convegno, atteso mercoledì 16 settembre a partire dalle ore 9.30 presso la Biblioteca Sperelliana di Gubbio, dal titolo:"L'identità turistica della città appenninica: ruolo dell'Atlante enogastronomico".

L'appuntamento vuole far conoscere il progetto di mappatura delle eccellenze enogastronomiche del territorio di riferimentro, presentando una mappa interattiva e accessibile attraverso "Google map" che consente in tempo reale di conoscere tipicità, luoghi di produzione e vendita. Questo per superare il "gap" spesse volte riscontrato di scarsa visibilità dei territori montani nelle grandi piattaforme informatiche usate dal turismo esperenziale. 

Il convegno, che sarà aperto dai saluti del sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci e dal presidente dell'Associazione per lo Sviluppo dell’Appennino Umbro Marchigiano Piero Chiorri, vede la partecipazione delle due Fondazioni che hanno sostenuto economicamente il progetto: Fondazione Perugia e Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana .

A presentare quindi l' "Atlante enogastronomico" del Distretto sarà l'esperto di marketing turistico territoriale Oderisi Nello Fiorucci, quindi spazio a una tavola rotonda tra associazioni, docenti universitari e singole aziende.

Le conclusioni sono affidate al sindaco di Fabriano Daniela Ghergo.

 

 

Gubbio/Gualdo Tadino
15/09/2026 13:12
Redazione
15/09/2026 12:20 | Attualità
Aeroporto dell’Umbria: confermate le rotte Ryanair per la stagione invernale, SASE al lavoro sui prossimi scenari di crescita
La programmazione Winter 2026-27 dell’Aeroporto Internazionale dell’Umbria conferma tutte le rotte Ryanair operate nella...
Leggi
15/09/2026 12:17 | Attualità
Open Week sulle malattie cardiovascolari negli ospedali di Città di Castello e Branca
Dal 29 settembre al 3 ottobre 2026, in occasione della Giornata mondiale del cuore, anche gli ospedali di Città di Caste...
Leggi
15/09/2026 12:15 | Attualità
Colacem, sessant’anni di storia industriale orientata al futuro
Il 16 settembre 1966 i fratelli Pasquale, Giovanni, Franco e Carlo Colaiacovo fondarono Colacem. Da quell’iniziativa imp...
Leggi
15/09/2026 12:14 | Attualità
Il Papa nomina l'ausiliare di Salerno nuovo vescovo di Terni
Il Papa ha nominato il nuovo vescovo della Diocesi di Terni-Narni-Amelia. Si tratta di mons. Alfonso Raimo, che viene tr...
Leggi
15/09/2026 11:45 | Politica
Forza Italia ha nominato il delegato comunale di Cannara
Forza Italia continua a crescere in provincia di Perugia: a Cannara Lucia Paoli diventa delegata comunale. Lucia, insegn...
Leggi
15/09/2026 11:24 | Attualità
Negli ospedali di Foligno e Spoleto Open Week sulle cardiomiopatie
L`azienda Usl Umbria 2 promuove l`Open Week sulle malattie cardiovascolari, in programma dal 28 settembre al 4 ottobre 2...
Leggi
15/09/2026 09:46 | Attualità
La Torre del Popolo di Assisi verde per la cura delle malattie mitocondriali
La Torre del Popolo di Assisi s`illuminerà di verde la sera del 19 settembre, per accendere l`attenzione su studio e cur...
Leggi
15/09/2026 08:51 | Cronaca
Stroncone: rifiuti abbandonati e rifiuti smaltiti illecitamente tramite combustione, cinque persone denunciate dai Carabinieri Forestali
Quattro episodi di abbandono di rifiuti accertati, quattro responsabili individuati e denunciati e una persona denunciat...
Leggi
15/09/2026 08:32 | Cultura
Due ceramisti umbri espongono alla Chiesa di San Giuliano di Gubbio
Dal 19 al 27 settembre 2026, la suggestiva cornice della Chiesa di San Giuliano a Gubbio ospiterà la mostra "Sacralia", ...
Leggi
14/09/2026 16:44 | Cronaca
Intervento dei Carabinieri di Ponte San Giovanni per tentato suicidio
I Carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni sono intervenuti presso un’abitazione del capoluogo a seguito di un d...
Leggi
Utenti online:      525


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv