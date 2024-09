Domattina si apre la 54^ Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello

La 54^ Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello sarà inaugurata sabato 7 settembre alle ore 10.00 con una cerimonia che si svolgerà nell’area del parco comunale Alexander Langer, sede dell’evento. Con il presidente dell’associazione che promuove la manifestazione, Marcello Euro Cavargini, i componenti del consiglio direttivo e i soci del sodalizio, al taglio del nastro interverranno il sindaco di Città di Castello Luca Secondi, insieme a rappresentanti istituzionali, autorità civili e militari della città. Ai presenti si uniranno gli equipaggi di paradriving che partecipano al viaggio Verna-Città di Castello, l’iniziativa attraverso cui la Mostra Nazionale del Cavallo, in collaborazione con il Comitato Regionale FISE Umbria, il Comitato Italiano Paralimpico Umbria, l’Associazione Allevatori Umbria e Marche, l’USL Umbria 1 e alcuni sodalizi della regione, promuoverà nell’edizione 2024 gli sport equestri come strumento di inclusione sociale delle persone con disabilità. In occasione della cerimonia di inaugurazione di sabato mattina, il Comune di Città di Castello e l’Associazione Mostra Nazionale del Cavallo renderanno omaggio alla memoria di Angelo Pazzaglia, per anni anima della kermesse come responsabile tecnico, con la consegna ai familiari di una targa commemorativa. Cavalieri e amazzoni saranno subito in azione nell’anfiteatro del parco Langer, dove per due giorni si esibiranno al mattino e al pomeriggio gli allevatori, i centri ippici del territorio e gli artisti dello show equestre serale proveranno i loro numeri. Nel pomeriggio tutti i protagonisti della 54^ edizione della Mostra Nazionale del Cavallo formeranno il corteo che da piazzale Ferri attraverserà il centro storico di Città di Castello fino a piazza Matteotti, dove alle ore 18.00 il pubblico di appassionati potrà ammirare da vicino le stelle della manifestazione insieme ai loro bellissimi animali. La sfilata potrà essere seguita anche lungo l’itinerario, che dalle ore 17.00 alle ore 20.00 si snoderà lungo viale Sauro, via Diaz, viale Veneto, piazza Garibaldi, via Mazzini, piazza Costa, piazza Matteotti, corso Emanuele, viale Franchetti, via Sauro, con arrivo di nuovo a piazzale Ferri. Emozioni e sorrisi accompagneranno il popolo del cavallo all’appuntamento clou della giornata, il gala equestre “Notti magiche per sognare e viaggiare”, firmato da Nico Belloni, che dalle ore 21.00 vedrà in scena nell’anfiteatro del parco Langer i grandi nomi dello show internazionale: da Bartolo Messina a Sasà, fino ai fratelli Galuppi, con tanti giovani e bravissimi artisti che entusiasmeranno gli spettatori (biglietti a 10 euro per tutti, con ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni e per le persone con disabilità accompagnate). Lo spettacolo serale sarà replicato anche domenica 8 settembre, alle ore 21.00, con l’auspicio che le condizioni meteorologiche non favorevoli previste oggi subiscano un miglioramento. Durante la giornata di domenica l’anfiteatro ospiterà al mattino e nel pomeriggio esibizioni e numeri equestri. Il pubblico potrà assistere anche a dimostrazioni di monta da lavoro con la Working Equitation Italy, ma anche godersi la vetrina delle razze italiane che sarà presentata dall’Associazione Allevatori dell’Umbria e delle Marche. Adulti e bambini potranno condividere l’emozione del battesimo della sella e divertirsi insieme nel villaggio western, che offrirà animazione e musica in rigoroso stile americano. Le informazioni sugli eventi in programma e sulle modalità di accesso alla Mostra Nazionale del Cavallo potranno essere consultate sulla pagina web della manifestazione, all’indirizzo www.mostradelcavallo.it, e sui canali social dell’evento.

Città di Castello/Umbertide

06/09/2024 16:05

Redazione