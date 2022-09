Domenica 25 settembre 6° edizione della Corri per Norcia

La città di Norcia si appresta a vivere un'altra bella gionata di sport e benessere. Si svolgerà infatti domenica 25 settembre la 6° Edizione della Corri per Norcia, manifestazione organizzata dall' ASD Norcia Run 2017, con il patrocinio del Comune di Norcia. La manifestazione è aperta a tutti, sia a chi ambisce a scalare le classifiche di categoria ma anche a chi vuole solamente passare una giornata immersi nella natura, nel territorio nursino. Punto di ritrovo sia per la partenza che per l'arrivo sarà Piazza San Benedetto che vedrà la partenza per la passeggiat ain montagna, Nordic Walking, alle ore 9. La partenza della corsa competitiva e non competitiva sui 10 km partirà alle ore 10; alle 10,10 circa invece avrà inizio la camminata per famiglie, che si snoderà in un percorso di 5 km. Per quanto riguarda le iscrizioni alla camminata e al Nordic Walking, è possibile iscriversi direttamente domenica mattina. Per quanto riguarda la corsa podistica sono attesi circa 250 partecipanti, provenienti per lo più dall' Umbria, dall' Abruzzo e dalle Marche, tra cui un esperto runner, il signor Berardino Gaspari di Ascoli Piceno di 83 anni. Presenti anche società da altre regioni come il Lazio ed in particolare il gruppo dei Marciatori Simbruini di Subiaco, che ogni anno condividono con Norcia Run 2017 la staffetta della Fiaccola Benedettina. La gara rientra tra quelle della Fidal, Federazione Italiana Di Atletica Leggera; saranno premiate 17 categorie, tra maschile e femminile, dai 18 anni fino agli over 70. Sarà premiato anche l'atleta, uomo o donna, che stabilirà il record del percorso fino ad ora fissato a 34'24” per gli uomini e 37'33” per le donne.

Perugia

23/09/2022 13:34

Redazione