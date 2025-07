Domenica 27 Luglio la “prima” di “Gualdo Antiquaria”: un appuntamento tra storia, stile e tradizione

Domenica 27 luglio prende ufficialmente il via “Gualdo Antiquaria”, la nuova iniziativa dedicata all’antiquariato e al collezionismo, patrocinata dal Comune di Gualdo Tadino, che andrà ad arricchire il già ricco e variegato cartellone di eventi dell’Estate Gualdese 2025. “Gualdo Antiquaria” si svolgerà ogni quarta domenica del mese, dalle ore 08:00 alle 19:00, nella zona di Largo Trattati di Roma e di via Flaminia, nell’area antistante il centro commerciale. Una location di grande passaggio, valorizzata dalla visibilità garantita dalla rotatoria di snodo sulla Flaminia.

“Gualdo Antiquaria” nasce con l’obiettivo di promuovere cultura, creatività e riuso attraverso un’accurata selezione di antiquariato, modernariato, collezionismo, artigianato artistico e vintage. Un vero e proprio viaggio tra epoche diverse, dove riscoprire il valore del passato e dare nuova vita ad oggetti carichi di storia e fascino. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle manifestazioni estive volute dall’Amministrazione Comunale per rendere Gualdo Tadino sempre più viva, attrattiva e partecipe, offrendo momenti di incontro e socialità per cittadini e visitatori. Per informazioni contattare il 338.3175717.

“Un’occasione per scoprire il mondo dell’artigianato e del collezionismo - dichiarano gli Assessori Gabriele Bazzucchi e Giorgio Locchi – sia per la città di Gualdo Tadino che per il nostro territorio. Con ‘Gualdo Antiquaria’ vogliamo valorizzare la tradizione e la memoria di chi, con passione e cura, ridà vita a oggetti carichi di significato. È un'iniziativa che unisce cultura, economia locale e promozione turistica, contribuendo a rafforzare l’identità della nostra comunità”.

Gubbio/Gualdo Tadino

25/07/2025 19:28

Redazione