Serie C, ufficiali i gironi. Gubbio, Perugia e Ternana nel girone B, tornano Juventus Next Gen e Samb. Novità Guidonia e Bra

Ufficializzati i tre gironi di Serie C. Gubbio, Perugia e Ternana inseriti nel girone B, che tocca ben nove regioni italiane: oltre alle tre umbre, quattro squadre sia dalla Toscana(Arezzo, Livorno, Pianese e Pontedera) che dall'Emilia Romagna(Carpi, Forli, Ravenna e Rimini), tre dalle Marche(Ascoli, Vis Pesaro e il ritorno della Sambenedettese) e una a Regione per Molise(Campobasso), Lazio(Guidonia Montecelio, neopromossa dalla D) e Abruzzo(Pineto). Novità rispetto allo scorso anno le due piemontesi: la juventus Next Gen che torna dopo un anno dal girone C e i cuneesi del Bra, neopromosso dalla D. Lunedi 28 sarà diramato il calendario. ecco il girone

GIRONE B

Arezzo

Ascoli

Bra

Campobasso

Carpi

Forlì

Gubbio

Guidonia Montecelio

Juventus Next Gen

Livorno

Perugia

Pianese

Pineto

Pontedera

Ravenna

Rimini

Sambenedettese

Ternana

Torres

Vis Pesaro

Gubbio/Gualdo Tadino

25/07/2025 14:43

Redazione