E45 da bollino rosso per il traffico durante il controesodo

C'è anche la E45 (con le statali 75 e 3 bis) che interessa l'Umbria, insieme a Toscana ed Emilia Romagna collegando il nord est con il centro Italia, tra le strade sulle quali l'Anas prevede una intensificazione del traffico nel fine settimana segnato dalla fine delle vacanze e dai rientri a casa. Sulla rete è atteso traffico in costante aumento. Viabilità Italia - spiega l'Anas in un comunicato - ha annunciato bollino rosso a partire dal pomeriggio venerdì 30 agosto, sabato 31 e in particolare per l'intera giornata di domenica primo settembre. Con spostamenti "in netta crescita" verso i grandi centri urbani in tutta Italia dalle località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e dai confini. Per consentire la fluidità del traffico Anas (Gruppo FS Italiane) ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri fino al 3 settembre. Per la situazione dei cantieri inamovibili Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire la pagina Esodo estivo del sito stradeanas.it (link https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo). Per fare fronte al controesodo e garantire la sicurezza di tutti i cittadini di ritorno dalle località turistiche, è stata intensificata l'attività di pattugliamento e controllo realizzata dalla sezione polizia stradale di Perugia lungo le principali direttrici della provincia e, in particolar modo sulla E45, per contrastare il fenomeno delle condotte imprudenti alla guida e, soprattutto, quello dell'alta velocità. Gli agenti hanno eseguito anche un "importante" controllo dei mezzi pesanti, di quelli adibiti al trasporto merci e degli autobus, sia d'immatricolazione nazionale che straniera, anche in considerazione del notevole flusso veicolare.

Gubbio/Gualdo Tadino

30/08/2024 10:51

Redazione