Eccellenza: Domani pomeriggio, ore 14.30, al “Comunale” di Villa San Filippo, frazione di Monte San Giusto in provincia di Macerata, il Branca sarà impegnato nell’andata del primo turno di Coppa Italia Nazionale, contro il Valdichienti Ponte. Un'escalation incessante per la società brancaiola, che in pochi anni è passata dalla Terza Categoria a giocarsi questo ambito traguardo dopo aver conquistato la Coppa Regionale superando in finale 2-1 la Narnese.

Gubbio/Gualdo Tadino

14/02/2023 16:53

Redazione