Elezioni nuovo Rettore Università di Perugia: Luca Gammaitoni primo candidato ufficiale. Votazioni previste per Maggio/Giugno

Primo candidato a nuovo rettore dell'Università di Perugia per succedere a Maurizio Oliviero che il prossimo 31 Ottobre come da statuto concluderà il suo periodo di sei anni alla guida dall'ateneo perugino. Ufficiale difatti la candidatura del gualdese Luca Gammaitoni, professore ordinario di Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e applicazioni, noto come ricercatore nel campo del rumore e del sistema non lineare, fondatore e direttore del Nips (Noise in Physical Systems Laboratory) dell'Unipg, già presidente della Fondazione Post, responsabile scientifico del Progetto Vitality su nano e bio materiali nonchè nel 2019 candidato del Partito Democratico alle elezioni regionali. “Una scelta che nasce dalla volontà di contribuire alla chiarezza e di favorire un dibattito pre-elettorale, che vorrei fosse il più aperto, condiviso, libero e trasparente possibile". La tornata elettorale sarà indetta dal decano dell'ateneo, il professor Ermanno Cardelli, e sarà effettuata almeno sei mesi prima dalla fine del mandato del rettore uscente: dunque dovrebbe svolgersi tra Maggio e Giugno prossimi anche se ad oggi non c'è una data ufficiale, con annumncio atteso nel giro di poche settimane. Gli aventi diritto al voto sono docenti, ricercatori, personale amministrativo e rappresentanti degli studenti per una platea di oltre 2000 votanti. E a stretto giro di posta saranno espletate le ultime formalità per la modifica del nuovo Statuto che prevederà due novità: la prima è il peso ponderato che viene fornito agli impiegati amministrativi che, rispetto al voto del 2019, avrà coefficiente maggiorato mentre la seconda è che l’elezione avverrà con un regolamento simile a quello per l’elezione dei sindaci, quindi con il ballottaggio tra i primi due classificati se nessuno supera il 50% + 1 dei consensi, riducendo così il numero delle tornate elettorali da tre a due. Oltre a Gammaitoni ci dovrebbero essere altri quattro candidati anche se non sono esclusi ulteriori nomi last minute: Marcello Signorelli, direttore del dipartimento di economia e professore di politica economica; Paolo Carbone, vicedirettore del dipartimento di ingegneria; Massimiliano Marianelli, direttore del dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione e titolare della cattedra di storia della filosofia; l’avvocato Daniele Porena, docente di diritto costituzionale e pubblico.

Perugia

06/03/2025 09:38

Redazione