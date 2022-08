Elezioni politiche: in Umbria si completa il puzzle delle candidature. Ecco i nomi ufficiali di Lega, FDI, FI e PD

Si va completando il quadro delle candidature presentate in Umbria dai vari partiti in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.

Ufficializzate le candidature della Lega in Umbria, in vista del voto del 25 settembre per le elezioni politiche. All' uninominale alla Camera, per il collegio nord, il candidato è il segretario regionale, Virginio Caparvi. Al plurinominale, invece, la capolista è Valeria Alessandrini, seguita da Simone Pillon, Maria Cristina Canuti e Federico Brizi. Al Senato, la Lega schiera Luca Briziarelli e Francesca Mele. L' altro parlamentare leghista uscente, Riccardo Marchetti, sarà invece candidato nelle Marche, dove ricopre anche il ruolo di commissario del partito.

E' il deputato uscente Emanuele Prisco a guidare per Fratelli d' Italia la lista per il plurinominale della Camera in Umbria. Per il Senato, invece, come capolista è stato scelto Antonio Guidi, ex ministro per la Famiglia nel primo governo di Silvio Berlusconi e ora nell' ufficio di presidenza di FdI. Il quadro è emerso in occasione della conferenza stampa di presentazione delle candidature, a Perugia. Alla Camera, dopo Prisco in lista ci saranno Chiara La Porta, responsabile nazionale delle giovanili del partito, Marco Squarta ed Eleonora Pace. Franco Zaffini, coordinatore regionale, è invece candidato all' uninominale del Senato dove già rappresenta il partito di Giorgia Meloni.

Nessuna sorpresa nemmeno per Forza Italia. Con Raffaele Nevi candidato per la Camera nel collegio uninominale della provincia di Terni, Fiammetta Modena capolista nel plurinominale del Senato e Catia Polidori alla Camera. Tutti già parlamentari nell' attuale legislatura.

Il Partito democratico ha depositato questa mattina le liste dei candidati alle elezioni politiche del 25 settembre. Sei i candidati alla Camera (Anna Ascani, Pierluigi Spinelli, Claudia Ciombolini, Lorenzo Ermenegildi Zurlo al proporzionale, Francesco De Rebotti e Stefano Vinti all'' uninominale), tre al Senato (Walter Verini e Manuela Pasquino al proporzionale e, per la coalizione all'' uninominale, il segretario regionale del Psi Federico Novelli).

Perugia

22/08/2022 19:30

Redazione