Evento Rotary Foligno con Padre Enzo Fortunato a Sviluppumbria

Il Rotary Club di Foligno prosegue il suo ricco calendario di iniziative ed incontri di prestigio, mettendo in calendario per sabato 9 marzo alle ore 10 il convegno “L’Economia di Francesco” che avrà come ospite Padre Enzo Fortunato, Direttore della Comunicazione e della Basilica Papale di San Pietro. L’evento sarà ospitato nella Sala Conferenze di Sviluppumbria a La Paciana, in via Andrea Vici 28 con ingresso gratuito aperto alla cittadinanza. Previsti autorevoli interventi, tra i quali: Michela Sciurpa, Amministratore Unico di Sviluppumbria; Monica Sassi Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno; la Presidente dell’Istituto Serafico di Assisi, Francesca Di Maiolo e Cristina Colaiacovo Presidente della Fondazione Perugia. A coordinare i lavori il giornalista Rai Piero Damosso. Sono previsti interventi da parte del pubblico che vorrà partecipare. Il Rotary Club Foligno si conferma punto di riferimento anche per le tematiche riguardanti l’economia, la comunicazione ed il mondo dell’imprenditoria.

Foligno/Spoleto

07/03/2024 14:23

Redazione